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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2017

    23.10.2017

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    • На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на европейском, средиземноморском и американском направлениях. На внутриазиатском трейде произошло увеличение спотовых ставок.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр на прошлой неделе опустились на 0,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,9%.

    Ставки на порты западного побережья США снизились на 0,1%, на порты восточного побережья – на 2,6%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 42 неделе года значительно выросли на 39%, на Австралию и Новую Зеландию – на 3,1%. В то же время, ставки на Южную Америку сократились на 1,4%.

    На внутриазиатском трейде ставки как на восточные, так и на западные порты Японии поднялись на 4,3%. Ставки на Сингапур выросли на 3,3%, на Южную Корею – на 5,1%.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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