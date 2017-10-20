Разлив опасного груза

По данным ГМСКЦ, 19 октября в 4-10 при проведении погрузо-разгрузочных работ на теплоходе «Shun Yue-19» (флаг Ямайка, судовладелец Meng Yuan Shipping (Hongkong) Co, LTD) у причала №4 Северного района порта Корсаков произошло падение трех бочек в грузовом трюме судна с разрушением бочек и разливом содержимого (цементажная добавка EZEFLO F103 Surfacetant). Количество разлитого вещества неизвестно. Вещество класс 3 – воспламеняющаяся жидкость, пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Было проведено оповещение всех имеющих отношение и заинтересованных сторон. В 7-15 теплоход «Shun Yue-19» отошел от причала, в 8-00 стал на рейде. По судну все благополучно, угрозы экипажу нет. По состоянию на 6-00 20 октября, по информации агента, пролитый груз, убран, замыт и слит в днищевой танк, угрозы жизни экипажа нет.

В 14-00 19 октября теплоход «Макс», судовладелец СК «Элион», порт приписки Петрозаводск, следовавший в балласте по маршруту Петрозаводск – Санкт-Петербург, в районе 1087 км р. Свирь при заходе с верхнего бьефа в камеру Нижне-Свирского шлюза совершил навал на левую створку нижних основных двустворчатых ворот. Повреждение на шлюзе – протечка воды через обшивку левой створки. Определен объем и характер повреждений. В результате восстановительных работ к 21-00 19 октября поломки устранены, шлюз функционирует в штатном режиме, остановки судоходства не было. На судне, со слов капитана, пострадавших и повреждений нет.

В 22-59 19 октября в морском порту Владивосток у причала №44 на сейнере «Стар-1» (порт регистрации Невельск, судовладелец ООО «Вей Тин») произошло задымление помещения бывшего рыбного цеха от возгорания силового электрощитка. Охрана причала вызвала пожарный расчет МЧС и СМП. Возгорание было ликвидировано силами экипажа в 00-40 20 октября. Пострадавших нет.