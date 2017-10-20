Контейнерные тренды в Новороссийске

В ходе конференции «Контейнерные и Ro-Ro перевозки: Россия, Балтия и СНГ 2017» в Петербурге с докладом выступил директор по развитию ООО «Рускон» Дмитрий Кутателадзе. Он проанализировал грузооборот в порту Новороссийск и рассказал о контейнерных сервисах в Азово-Черноморском бассейне.

«Порт Новороссийск – единственный российский порт на юге, который переваливает контейнеры, – отметил он. – В этом году Новороссийск занимает лидирующие позиции среди портов Азово-Черноморского бассейна. Рост в этом году уже 18%. Мы переплюнули Украину и Румынию. В прошлом году мы были на третьем месте. Остальные порты Азово-Черноморского бассейна тоже растут. Та же Грузия, которая была на протяжении нескольких лет довольно депрессивной, показывает в этом году плюс».

По оценке Д.Кутателадзе, контейнерооборот Новороссийска в общероссийском объеме составляет 15,5%. «Возьмем за планку 2014 год. – сказал он. – Новороссийск по сравнению с российскими портами в кризис просел меньше всего. В 2015 году просадка была около 19%, в 2016 году началось восстановление. В этом году по результатам 9 месяцев наблюдается практически 16% роста. К концу года мы выйдем на результат на 98-99% от результатов грузооборота 2014 года».

Д.Кутателадзе подчеркнул, что структура грузооборота меняется: «В 2014 году – это жесткое превалирование импорта: 74% импорта, 26% экспорта. В этом году – более сбалансировано: 61% импорта и 39% экспорта. Причем это такая «золотая середина», потому что есть грузопотоки, которые в обратном направлении нельзя контейнеризировать, например, рефы. У нас, к сожалению, нет устойчивого экспортного грузопотока для рефов, танк-контейнеров, которых, по сути, гоняют в одну сторону. Они возвращаются обратно порожними. Поэтому это тот баланс, который надо постараться закрепить».

Говоря о структуре грузооборота по направлениям, он отметил, что превалирует Юго-Восточная Азия и Средиземноморье. «Если брать в среднем, то это 50 на 50 – дальние сервисы на Юго-Восточную Азию, немного Америка, Северная Европа, куда объем невелик, а также Средиземноморье и Ближний Восток, – сказал Д.Кутателадзе. – Импорт в этом году растет по всем направлениям, немного сбавила Северная Европа, но там объемы незначительные. Поэтому на статистику это снижение не влияет. Экспорт тоже растет – и Азия, и Средиземноморье. Обычно мы выделяем Турцию, потому что она буквально у нас «за дверью», и торговля с Россией практически вся идет через Новороссийск». У Турции большой удельный вес в грузообороте Новороссийска. «Единственное, экспорт в Турцию немного просел: некоторая номенклатура грузов сейчас туда не идет. Возможно, по результатам 12 месяцев немного изменится картинка», – предположил Д.Кутателадзе.

На Новороссийск действуют 16 регулярных сервисов. Их условно можно разделить на три категории: прямые океанские сервисы, фидерные и региональные, которые обслуживают Средиземноморье и Черное море. «Из океанских у нас представлены Maersk с двумя сервисами, ZIM с одним сервисом, – рассказал Д.Кутателадзе. – Фидерные сервисы – это Hapag-Lloyd, MSC, CMA CMG, COSCO, Maersk. Отмечу, что наши погодные условия в зимний период не очень хорошие, поэтому Maersk снимает свой океанский сервис и в осенне-зимний период заменяет его фидером. Региональные сервисы у нас представлены Arkas, Admiral. Также у нас есть сезонные сервисы, которые заточены на перевозку скоропорта с Восточного Средиземноморья. Они запускаются на осенне-зимний период».

«Если говорить о модели перевозок из Юго-Восточной Азии, это стандартно прямой сервис (в настоящий момент его оказывает только ZIM). Из плюсов – это прямой заход в Новороссийск. Суда не очень большие – 5 тыс. TEU. Новороссийск – это единственный порт на юге, который ограничивает размер судна. Также это сервисы с перевалкой в основных хабах – Стамбул и Пирей. Плюсы – это эффективность и гибкость сервисов. Для прямого сервиса – это скорость доставки, она как минимум на неделю короче. И фиксированное расписание».

«Региональные сервисы по перевозке скоропорта есть сезонные и регулярные, – отметил Д.Кутателадзе. – Сезонные сервисы оказывают Arkas, CMA CMG, Seago и ZIM. Из регулярных – Admiral старается круглый год ходить, MSC держит судно на постоянном сервисе. Новый игрок на рынке рефперевозок в Новороссийске в этом году будет COSCO. И тунисский региональный оператор – Cotunav, который субсидируется полностью правительством Туниса, занял свою нишу. Объем скоропорта достаточно приличный – до 15 тыс. TEU в месяц в сезон».

Он также проанализировал доли перевозчиков на рынке Новороссийска: «Лидер у нас Maersk (25%), затем MSC (24%), ZIM и Arkas – 16% и 14% соответственно. И сейчас очень хорошо стартанул COSCO, он довольно агрессивно наращивает долю рынка. В прошлом году их доля была порядка 3-4%, в этом году уже 6%. Он настроен занять примерно 10%».

В Новороссийске все эти сервисы обслуживаются на трех терминалах – НМТП, НУТЭП, ОАО «Новорослесэкспорт». По данным Д.Кутателадзе, средняя загрузка терминалов порядка 80%, то есть она выше, чем на Северо-Западе. Наибольшая загрузка у НМТП. «К сожалению, это не совсем контейнерный порт, перевалка контейнеров – это побочная деятельность, – подчеркнул он. – Но, тем не менее, это единственный порт, который способен обрабатывать суда больше 4 тыс. TEU. У НУТЭП и ОАО «Новорослесэкспорт» нагрузка одинаковая. Единственное, у НУТЭП более диверсифицированный портфель клиентов. Если в Лесном порту, по сути дела, это MSC и Arkas, то у НУТЭП список клиентов побольше. Это и Maersk, и CMA CGM, и альянсы Hapag-Lloyd, Yang Ming, Evergreen плюс Arkas. НУТЭП в настоящее время проводит реконструкцию и строительство нового глубоководного причала, после чего будут обрабатываться суда вместимостью 8-10 тыс. TEU. Все идет по графику, и в 2018 году состоится ввод в эксплуатацию. Новороссийск сможет принимать большие суда, надеемся, что это скажется на грузообороте и его структуре».