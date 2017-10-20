Волна 9 метров в Беринговом море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Азовском море по восточной половине моря местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м,
- В Баренцевом море по юго-востоку ветер север-западный, западный 10-15 м/с, порывы 17-22 м/с, море 3-4 балла. На северо-востоке моря наблюдается северо-восточный, северный ветер 15-20 м/с Медленное обледенение судов. В юго-восточной части моря наблюдается северный, северо-западный ветер 15-20 м/с,
- В Беринговом море 20 октября днем в районе Командорских и Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца первой половины суток 21 октября.