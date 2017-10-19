Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • New Weekly №57 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 9 месяцев 2017г.

    19.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы читать материалы целиком. Или получите доступ к демо-материалам.

    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Нас читают

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АвтоимпортАвтоэкспортАпрельИюньМайМартСтатистика таможниФевральЯнварь 08.08.2017 Импорт и экспорт автомобилей
    По данным ФТС РФ, в январе-июне этого года объем российского импорта легковых автомобилей сократился по сравнению с аналогичным […]
    0
    2017Азовское мореЗерноКаспийское мореОктябрьФрахтовые ставки 12.10.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    Неделя прошла под знаком неожиданных новостей и противоречивых чувств. По данным судового брокера Руфко, понедельник начался с высокой […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустИнвестпроектНовороссийский морской торговый портТерминальный проект 23.08.2017 НМТП сменил терминального партнера
    В начале июня этого года ПАО «НМТП», Cargill B.V. и ООО ПКФ «Профит» подписали меморандум о взаимодействии при […]
    0
    2017ГамбургГрузооборотКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 24.05.2017 Российские контейнеры в Гамбурге
    Контейнерооборот порта Гамбург за первый квартал 2017 года составил 2,2 млн TEU – на 0,7% ниже, чем за […]
    0
    2017АзовИюльКаспийское мореФрахтовый рынок 27.07.2017 Ставки растут день ото дня
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует стремительный рост. По данным судового брокера Руфко, сейчас торговля активна […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyАпрельДальний ВостокИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 02.08.2017 New Weekly №47 Контейнерооборот Дальнего Востока, 6 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Yang MingГлобальноФинансы 16.05.2017 Yang Ming сократил убыток
    Yang Ming Marine Transport Corporation опубликовал основные финансовые показатели за первый квартал 2017 года. Объем перевозок вырос на […]
    0
    2017NEW WeeklyАвгустАпрельГрузооборотДальний ВостокИюльИюньМайМартФевральЯнварь 04.10.2017 New Weekly №55 Грузооборот Дальнего Востока, 8 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГлобальноЗаказСудовладелецСудостроение 24.05.2017 Кто больше всего заказывает судов
    По данным на первую декаду мая, с начала года было размещено заказов на строительство 119 новых судов. По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельБлижнее зарубежьеКонтейнерооборотМайМартПрибалтикаФевральЯнварь 28.06.2017 Контейнеры Прибалтики
    По итогам 5 месяцев 2017 года суммарный контейнерооборот портов Прибалтики составил 446,9 тыс. TEU. Это на 7,3% больше […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Global PortsАпрельИюньМайМартФевральФинансыЯнварь 05.09.2017 Global Ports ушел в минус
    Global Ports Investments опубликовал операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2017 года. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы […]
    0
    2017АвгустАпрельГрузоперевозкиИюльИюньМайМартРЖДСентябрьФевральЯнварь 02.10.2017 Грузы РЖД
    По итогам трех кварталов 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    19.10.2017 New Weekly №57 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 9 месяцев 2017г.
    18.10.2017 Первый уголь с Ростерминалугля в Португалию
    18.10.2017 Проектно-тяжеловесный альянс
    17.10.2017 Флот автомобилевозов и конвенциональных ро-ро сокращается
    16.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 40
    16.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 40
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Запросить исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Заявка на приобретение подписки на оперативную аналитику

    +

  • Заявка на приобретение подписки на Online сервис ВЭД

    +

  • Запросите полноценные примеры аналитичиских матераилов и станьте нашим подписчиком

    +