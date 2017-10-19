Цены на нефть устали расти – после повышения накануне сегодня их не поддержали ни данные министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране, ни сообщение о значительном снижении прокачки нефти по трубопроводу Киркук – Джейхан в связи с ситуацией в иракской провинции Киркук.

Сегодня утром, по данным агентств, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,05% – до $58,12 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,08% – до $52 за баррель.

Хотя еще в конце сентября цены на нефть марки Brent поднимались до $59,5 за баррель, но все же они намного выше, чем были в аналогичном периоде прошлого года. Напомним, что в октябре 2016 года средняя цена Brent составляла порядка $51 за баррель.

На этом фоне заинтересованность ОПЕК о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года понятна, при этом российское правительство склоняется к тому, что вопрос о его продлении необходимо решать по ситуации ближе к марту 2018 года.

По итогам 8 месяцев 2017 года российский экспорт нефти составил более 170,7 млн тонн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти вырос на 31,9% – до 60,7 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-август этого года снизился на 0,8% – до 103 млн тонн. В то же время в стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки вырос – на 37% (до 39,2 млрд долларов).

Увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт дизельного топлива – на 6,3% (до 35,1 млн тонн). Стоимость экспортированного дизельного топлива, по данным ФТС РФ, составила 15,5 млрд долларов (+36,8%).

Бензина было экспортировано более 3 млн тонн (-16,3%). При этом в стоимостном выражении экспорт бензина вырос на 4,3%, до 1,4 млрд долларов.

Экспорт природного газа за 8 месяцев 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 135,1 млрд кубометров, что выше аналогичного уровня прошлого года на 9,3%. При этом в стоимостном выражении экспорт газа увеличился на 22,1% – до 23,5 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам января-августа 2017 было экспортировано 15,5 млн тонн (+2,6%) на сумму 1,97 млрд долларов (-7,2%).