Информационно-аналитическое агентство

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    • Туман на Азове и в Керченском проливе

    19.10.2017

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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Белом море ветер северный, северо-западный 11-16 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море 4-5 баллов,
    • В Баренцевом море в юго-восточной части ветер северный, северо-восточный 11-16 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море 4-5 баллов, в Кольском заливе ветер северный в порывах 15-17 м/сек, на побережье Мурмана ветер северный в порывах 17-22 м/сек, в центральной и восточной части ветер северный 15-20 м/сек, море 5-6 баллов.
    • В Балтийском море в Финском заливе ветер западный, северо-западный 12-16 м/сек, море 3-4 балла,
    • В Азовском море и Керченском проливе ожидается местами туман с ухудшением видимости до 300-800 м,
    • В Беринговом море в район Командорских и Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-9 м.

     

     

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