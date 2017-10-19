Туман на Азове и в Керченском проливе

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Белом море ветер северный, северо-западный 11-16 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море 4-5 баллов,
- В Баренцевом море в юго-восточной части ветер северный, северо-восточный 11-16 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море 4-5 баллов, в Кольском заливе ветер северный в порывах 15-17 м/сек, на побережье Мурмана ветер северный в порывах 17-22 м/сек, в центральной и восточной части ветер северный 15-20 м/сек, море 5-6 баллов.
- В Балтийском море в Финском заливе ветер западный, северо-западный 12-16 м/сек, море 3-4 балла,
- В Азовском море и Керченском проливе ожидается местами туман с ухудшением видимости до 300-800 м,
- В Беринговом море в район Командорских и Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-9 м.