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    • Скончался В.М.Миськов

    19.10.2017

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    • 18 октября на 88 году жизни скончался
    многолетний руководитель Дальневосточного морского пароходства
    Заслуженный работник транспорта Российской Федерации
    Почетный гражданин города Владивостока

     

    МИСЬКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

    Имя Виктора Михайловича Миськова внесено в летопись 137-летней истории Дальневосточного морского пароходства как талантливого капитана и грамотного руководителя. За полвека службы в Дальневосточном морском пароходстве Виктор Михайлович первым из выпускников Владивостокского высшего мореходного училища (ныне МГУ им. адм. Г.И. Невельского) прошел путь от третьего штурмана, капитана, заместителя начальника по эксплуатации до начальника, а затем – генерального директора пароходства. Виктор Михайлович возглавлял пароходство с 1986 года по 2000 год, 14 лет — рекордный для такой должности срок. Под его руководством ДВМП выстояло в непростые годы преобразований и вышло на новый этап развития. В каждой из этих ипостасей, в работе и на море, и на берегу, Виктор Михайлович проявил себя как мудрый, честный человек, радеющий за дело руководитель, опытный и авторитетный наставник. Одной из важнейших заслуг Виктора Михайловича является его умение работать с людьми, готовить достойных специалистов. Многие из его учеников работают сегодня на судах флота, в государственных учреждениях и коммерческих структурах, в учебных заведениях и управленческих аппаратах различных предприятий и организаций.

    Труд Виктора Михайловича по достоинству оценен многими государственными и отраслевыми званиями и наградами: орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, «Заслуженный работник транспорта РФ», «Почетный работник транспорта России», «Академик Академии транспорта РФ», «Почетный гражданин города Владивостока».

    Виктор Михайлович всегда сохранял активную жизненную позицию, участвуя в общественной жизни города Владивостока: состоял в Совете Почетных граждан Владивостока, курировал фестиваль телевизионных программ и фильмов «Человек и море». Благодаря инициативе и настойчивости Виктора Михайловича решались вопросы и социальные проблемы горожан. Так, во многом усилиями Виктора Михайловича Миськова построены жилые микрорайоны на Эгершельде и проспекте Красного Знамени, реконструированы Морской вокзал и гостиница «Версаль», Центральная бассейновая больница и Мемориал морякам, погибшим в годы ВОВ. Под личным контролем Виктора Михайловича находились вопросы оказания помощи и поддержки Морской академии, Мореходной школы, детских садов и подшефных школ № 10, 39 и 51. По предложению Виктора Михайловича выделены средства на реконструкцию Дома престарелых, возведение Покровского Храма, строительство двух телефонных станций. Постоянной заботой Виктора Михайловича являлось здравоохранение. По его настоянию приобретены ряд медицинских установок, не имеющих аналогов на Дальнем Востоке, услугами которых пользуются горожане.

    Руководство и коллектив Дальневосточного морского пароходства выражают родным и близким Виктора Михайловича глубокие и искренние соболезнования. Мы потеряли замечательного человека. Светлая память о Викторе Михайловиче Миськове навсегда сохранится в наших сердцах.

     

    Гражданская панихида состоится 24 октября 2017 года (вторник) в 12:00 по адресу:
    г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.38, КК «ФЕСКО-Холл».
    Отъезд автобусов на кладбище после окончания панихиды в 13:00.
    Согласно желанию Виктора Михайловича Миськова похороны пройдут на кладбище п.Подгороденка

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