Роттердам увеличил контейнерооборот на 10%

По итогам 9 месяцев 2017 года контейнерооборот порта Роттердам увеличился на 10,1% и составил 10,2 млн TEU. В тоннах перевалка контейнерных грузов увеличилась на 11,7% до 105,9 млн тонн.

Как отмечают в Администрации порта Роттердам, объемы груженых контейнеров росли быстрее, чем порожняк.

В третьем квартале рост контейнерооборота в сравнении со вторым кварталом – который сам по себе был рекордным – составил 3,1%.

В порту рассчитывают, что доля Роттердама в суммарном контейнерообороте портов рейнджа Гамбург – Гавр останется стабильно на самом высоком уровне с 2001 года – 30,9%.

Перевалка налива через Роттердам сократилась на 4,2% до 161,5 млн тонн. Несмотря на то, что увеличение объемов производства на НПЗ привело к росту грузопотока сырой нефти на 3,5%, оборот нефтепродуктов в третьем квартале продолжал снижаться.

Основной причиной падения стало сокращение перевалки мазута, что, в свою очередь, связано с недавним повышением экспортных пошлин в России, которая является основным поставщиком этого груза.

Перевалка сжиженного природного газа снизилась на 3% и составила 1,3 млн тонн.

Оборот сухих грузов увеличился на 1,4% до 61,1 млн тонн. В том числе выросла перевалка сельхозгрузов (зерновых и кормов) – на 14,7% до 8,8 млн тонн, а также руды и металлолома – на 0,7% до 23,4 млн тонн.

Оборот угля сократился на 2,6%, что связано, в числе прочего, с закрытием двух угольных электростанций на Маасвлакте.

Суммарный грузооборот порта составил 351,5 млн тонн – на 2% больше, чем годом ранее. По итогам всего года в порту рассчитывают обработать на 1-2% больше, чем в 2016.

Фото: Администрация порта Роттердам