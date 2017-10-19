Рекордный год Панамского канала

Администрация Панамского канала опубликовала итоги 2017 финансового года (с 1 октября 2016 по 30 сентября 2017 года), который стал рекордным за всю 103-летнюю историю канала.

За год через канал прошло 403,8 млн тонн Панамского канала (PC/UMS, одна тонна Панамского канала эквивалентна 100 куб. футов грузовместимости) – на 22,2% больше, чем за предыдущий финансовый год.

Рост напрямую связан с вводом в эксплуатацию новых шлюзов, подчеркивают в Администрации канала.

Основной объем по итогам 2017 финансового года приходится на контейнеровозы – 35,3% всего трафика, или 143 млн PC/UMS, из них 89,1 млн PC/UMS прошло через новые шлюзы.

На втором месте танкеры, включая LNG- и LPG-газовозы – они обеспечили 105 млн PC/UMS, на третьем – балкеры (79 млн PC/UMS) и на четвертом – автомобилевозы (47 млн PC/UMS).

На сегодня через Панамский канал проходят 29 крупных линейных сервисов, включая 15 сервисов, на которых задействованы суда класса Neopanamax.

34% сервисов, использующих Панамский канал, обслуживают трейд Азия – восточное побережье США, 13% приходится на сервисы между западным побережьем Южной Америки и восточным побережьем США, 7% – между западным побережьем Южной Америки и Европой, 7% – между западным побережьем Центральной Америки и восточным побережьем США и 5% – это внутриконтинентальные южноамериканские сервисы.