На Балтике задержали контрафакт

По информации Северо-Западного таможенного управления, в ходе проверки в Большом порту Санкт-Петербург сотрудники СЗТУ и Балтийской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии одежды из Китая.

Товары, в соответствии с транспортными документами заявленные как «трубы металлические» и «посуда», прибыли в адрес двух организаций в нескольких контейнерах

В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в контейнерах находятся предметы одежды, на которых воспроизведены товарные знаки Armani, Lacoste, Chanel, Burberry, а также предметы спортивной одежды, маркированной товарными знаками Nike, Adidas. Также были обнаружены детская одежда, рюкзаки, содержащие словесные и изобразительные товарные знаки, права на которые принадлежат Federation Internationale de Football Association (FIFA).

Общий вес незаявленной одежды составил более 82 тонн, а общее количество единиц товара, обладающих признаками контрафактных, исчисляется нескольким десятками тысяч.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на подтверждение признаков контрафактности товаров.

По факту недостоверного декларирования Балтийской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Товары изъяты.