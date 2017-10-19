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    • На Балтике задержали контрафакт

    19.10.2017

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    • По информации Северо-Западного таможенного управления, в ходе проверки в Большом порту Санкт-Петербург сотрудники СЗТУ и Балтийской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии одежды из Китая.

    Товары, в соответствии с транспортными документами заявленные как «трубы металлические» и «посуда», прибыли в адрес двух организаций в нескольких контейнерах

    В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в контейнерах находятся предметы одежды, на которых воспроизведены товарные знаки Armani, Lacoste, Chanel, Burberry, а также предметы спортивной одежды, маркированной товарными знаками Nike, Adidas. Также были обнаружены детская одежда, рюкзаки, содержащие словесные и изобразительные товарные знаки, права на которые принадлежат Federation Internationale de Football Association (FIFA).

    Общий вес незаявленной одежды составил более 82 тонн, а общее количество единиц товара, обладающих признаками контрафактных, исчисляется нескольким десятками тысяч.

    В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на подтверждение признаков контрафактности товаров.

    По факту недостоверного декларирования Балтийской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Товары изъяты.

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