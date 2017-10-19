Когда инфраструктура опережает грузы

Со вчерашнего дня поезда на всем протяжении от Сибири до порта Усть-Луга идут на электрической тяге, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков в ходе организованного ОЖД пресс-тура на станцию Лужская.

Электрификация участка Мга – Гатчина – Веймарн-Лужская завершила большой инвестиционный проект Кузбасс – Северо-Запад. Теперь на этом маршруте, а это порядка 4 тыс. км, организовано движение на электротяге. При этом участок Октябрьской железной дороги от станции Бабаево до станции Лужская стал самым длинным в России плечом работы локомотивных бригад в грузовом движении без смены в пути следования – 482 км.

«Станция Лужская – одна из самых мощных станций в России, – сказал В.Голоскоков. – Каждый пятый вагон из выгружаемых в портах выгружается на станции Лужская».

Стоит отметить, что за последние 10 лет железнодорожный грузопоток в адрес порта Усть-Луга вырос более чем в 9 раз, и по итогам этого года грузооборот ожидается на уровне 68 млн тонн.

«Чтобы прийти к такому результату, железнодорожники уложили 156 км вторых главных путей, удлинили приемо-отправочные пути на 11 станциях», – рассказал В.Голоскоков.

По информации начальника станции Лужская Валерия Баккала, протяженность Лужского узла составляет 22 км, развернутая длина пути – 220 км. «Объем выгрузки в сутки составляет 3500 вагонов, – рассказал он. – Из Кузбасса идут поезда по 100 вагонов. Они доходят к нам за 3,5-4 суток».

Как отметил В.Баккал, в связи с электрификацией участка тепловозы полностью перестанут работать в ближайшие три недели. «Электрификация позволит увеличить грузопоток за счет исключения смены локомотивов (с электровоза на тепловоз, как было ранее) на станции Гатчина, – пояснил он. – Пропускная способность участка увеличится минимум на 20%. Это плюс порядка 18 поездов. Сейчас станция принимает 50 поездов. Электрификация позволит увеличить их число до 68. На полное развитие узел сможет принимать 95 поездов в сутки, а это 120 млн тонн грузов в год, но когда это будет – прогнозировать пока не могу. Этот тот редкий случай, когда инфраструктура опережает потребности терминалов».