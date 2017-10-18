Hapag-Lloyd завершил увеличение капитала

Hapag-Lloyd объявил о завершении увеличения капитала. С учетом частичного использования уставного капитала, выручка от выпуска акций составила порядка 352 млн евро (414 млн долларов).

Право на участие в подписке реализовали 96,5% существующих акционеров. Всего было размещено 11 717 353 новых акций без фиксированного номинала по цене 30 евро каждая. В результате акционерный капитал компании увеличится до 175 760 293 евро.

Новые акции, как ожидается, будут включены в котировки на Франкфуртской и Гамбургской биржах с 20 октября. Дивидендные выплаты по ним будут начисляться с 1 января 2017 года.