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    • Hapag-Lloyd завершил увеличение капитала

    18.10.2017

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    • Hapag-Lloyd объявил о завершении увеличения капитала. С учетом частичного использования уставного капитала, выручка от выпуска акций составила порядка 352 млн евро (414 млн долларов).

    Право на участие в подписке реализовали 96,5% существующих акционеров. Всего было размещено 11 717 353 новых акций без фиксированного номинала по цене 30 евро каждая. В результате акционерный капитал компании увеличится до 175 760 293 евро.

    Новые акции, как ожидается, будут включены в котировки на Франкфуртской и Гамбургской биржах с 20 октября. Дивидендные выплаты по ним будут начисляться с 1 января 2017 года.

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