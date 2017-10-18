Экспорт цветных металлов

За 8 месяцев 2017 года объем российского экспорта необработанного алюминия составил более 2 млн тонн.

По сравнению с итогами января-августа прошлого года его объем снизился на 14,8%.

Доходы от экспорта необработанного алюминия также упали, но ненамного, на 0,6% – до 3,32 млрд долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов, по данным Федеральной таможенной службы, в январе-августе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 9,9% до 375,1 тыс. тонн.

В денежном выражении экспорт меди и медных сплавов вырос существеннее – на 38% и составил 2,18 млрд долларов.

Вывоз необработанного никеля составил 94 тыс. тонн, что ниже уровня января-августа прошлого года на 28,9%.

В стоимостном выражении экспорт никеля упал на 22,5% (до 901,5 млн долларов).

В августе 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,03 тыс. долларов за тонну (+6,7% к июлю 2017 и +23,7% к августу 2016), меди – 6,48 тыс. долларов за тонну (+8,4% к июлю 2017 и +36,1% к августу 2016), никеля – 10,85 тыс. долларов за тонну (+14,5% к июлю 2017 и +4,8% к августу 2016).