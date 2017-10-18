Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Экспорт цветных металлов

    18.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • За 8 месяцев 2017 года объем российского экспорта необработанного алюминия составил более 2 млн тонн.

    По сравнению с итогами января-августа прошлого года его объем снизился на 14,8%.

    Доходы от экспорта необработанного алюминия также упали, но ненамного, на 0,6% – до 3,32 млрд долларов.

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов, по данным Федеральной таможенной службы, в январе-августе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 9,9% до 375,1 тыс. тонн.

    В денежном выражении экспорт меди и медных сплавов вырос существеннее – на 38% и составил 2,18 млрд долларов.

    Вывоз необработанного никеля составил 94 тыс. тонн, что ниже уровня января-августа прошлого года на 28,9%.
    В стоимостном выражении экспорт никеля упал на 22,5% (до 901,5 млн долларов).

    В августе 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,03 тыс. долларов за тонну (+6,7% к июлю 2017 и +23,7% к августу 2016), меди – 6,48 тыс. долларов за тонну (+8,4% к июлю 2017 и +36,1% к августу 2016), никеля – 10,85 тыс. долларов за тонну (+14,5% к июлю 2017 и +4,8% к августу 2016).

    84

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ГлобальноИранКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 17.05.2017 Иранские контейнеры
    Суммарный контейнерооборот портов Ирана по итогам первого квартала 2017 года вырос на 44% к аналогичному периоду прошлого года. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Бункерный бизнесБункеровкаГлобальноИюнь 05.06.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2017
    На 23 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустБезработные контейнеровозы 01.09.2017 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 21 августа флот безработных контейнеровозов существенно сократился и по количеству судов, и по суммарной вместимости. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвтоимпортАвторынокАвтоэкспортАпрельИмпортМартСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 14.06.2017 Импорт грузовиков растет и дорожает
    По итогам первых четырех месяцев 2017 года российский импорт легковых автомобилей сократился по сравнению с январем-апрелем прошлого года […]
    0
    2017ГлобальноЗерноМеталлоломСентябрьУгольФрахтовые ставкиЧерное море 11.09.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 35
    На 35 неделе фрахтовый рынок Черного моря остается стабильным, ставки на перевозку судами прибрежного плавания находятся на уровне […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Бункерный бизнесБункеровкаГлобальноСентябрь 11.09.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2017
    На 37 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения. Так, в Роттердаме, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельГлобальноКонтейнерооборотМайМартСингапурФевральШанхайЯнварь 30.06.2017 Контейнерооборот лидеров
    По итогам 5 месяцев 2017 года контейнерооборот Шанхая составил 16,2 млн TEU. За отчетный период через причалы порта […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyАпрельГрузооборотСеверо-Запад 17.05.2017 New Weekly №37 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ГрузооборотИмпортКалининградЭкспорт 12.09.2017 Проект Газпрома дал рост грузооборота в Калининграде
    Ожидаемый грузооборот порта Калининград в 2017 году – 12,5-13 млн тонн. Как рассказал в ходе 9-го балтийского транспортного […]
    0
    2017ULCSАвгустГлобальноКонтейнеровозы 06.09.2017 Флот ультраконтейнеровозов
    По состоянию на 31 августа 2017 года мировой флот крупнотоннажных контейнеровозов вместимостью более 10 тыс. TEU насчитывает 425 […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ЗерноМеталлоломОктябрьУгольФрахтовые ставкиЧерное море 16.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 40
    На позапрошлой неделе фрахтовые ставки рынка Черного моря сохранились на уровне 39 недели. По информации брокерской компании «Глогос […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyАвгустАпрельДальний ВостокИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 04.10.2017 New Weekly №55 Контейнерооборот Дальнего Востока, 8 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    18.10.2017 Первый уголь с Ростерминалугля в Португалию
    18.10.2017 Проектно-тяжеловесный альянс
    17.10.2017 Флот автомобилевозов и конвенциональных ро-ро сокращается
    16.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 40
    16.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 40
    13.10.2017 FM Logistic подписалась с Л’Этуаль
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Запросить исследование

    Поля помеченные * обязательны для заполнения

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Заявка на приобретение подписки на оперативную аналитику

    +

  • Заявка на приобретение подписки на Online сервис ВЭД

    +

  • Запросите полноценные примеры аналитичиских матераилов и станьте нашим подписчиком

    +