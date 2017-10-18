Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт минеральных удобрений

    18.10.2017

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    • В январе-августе 2017 года российский экспорт азотных удобрений составил более 8,1 млн тонн,
    это на 3,9% меньше, чем за аналогичном периоде прошлого года.

    В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений снизился на 2,1%, до 1,47 млрд долларов.

    Объем вывезенных смешанных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился по сравнению с прошлогодним уровнем на 12,3%, составив 6,99 млн тонн.
    В то же время, в денежном выражении экспорт снизился на 1,2% – до 1,8 млрд долларов.

    Российские поставки калийных удобрений на мировой рынок продолжают расти. За отчетный период их было отгружено 6,64 млн тонн – на 12,8% больше, чем годом ранее.

    При этом и доходы от экспорта калийных удобрений впервые с начала года показали положительную динамику. В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 0,2% до порядка 1,3 млрд долларов.

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