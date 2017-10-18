Проектно-тяжеловесный альянс

Jumbo, специализирующаяся на heavylift грузах, и BBC Chartering, занимающаяся перевозкой проектных грузов, договорились о стратегическом сотрудничестве в рамках Global Project Alliance. Как объявили компании, альянс начинает действовать с 17 октября.

Стороны рассчитывают предложить грузовладельцам комплексные решения по логистике проектных грузов с использованием собственного и зафрахтованного флота, включая перевозку с начальной точки маршрута и доставку до конечного места назначения, оформление документов, консолидацию контейнерных грузов и иные услуги.

Jumbo и BBC Chartering намерены совместно участвовать в тендерах на обеспечение проектных перевозок, при этом они продолжат работать как отдельные компании.