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    • Проектно-тяжеловесный альянс

    18.10.2017

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    • Jumbo, специализирующаяся на heavylift грузах, и BBC Chartering, занимающаяся перевозкой проектных грузов, договорились о стратегическом сотрудничестве в рамках Global Project Alliance. Как объявили компании, альянс начинает действовать с 17 октября.

    Стороны рассчитывают предложить грузовладельцам комплексные решения по логистике проектных грузов с использованием собственного и зафрахтованного флота, включая перевозку с начальной точки маршрута и доставку до конечного места назначения, оформление документов, консолидацию контейнерных грузов и иные услуги.

    Jumbo и BBC Chartering намерены совместно участвовать в тендерах на обеспечение проектных перевозок, при этом они продолжат работать как отдельные компании.

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