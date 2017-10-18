Пиратская статистика

Международное морское бюро опубликовало доклад по статистике пиратских нападений за 9 месяцев 2017 года.

Всего был зафиксирован 121 инцидент с участием пиратов и вооруженных ограблений. На борт 92 судов пиратам удалось подняться, 13 судов были обстреляны, 11 попыток нападений закончились для пиратов неудачей, пять судов были захвачены. 80 моряков попали в заложники, 49 было похищено, трое получили ранения, двое были убиты.

В третьем квартале было захвачено одно судно – таиландский танкер-продуктовоз в Малайзии, однако малайский военный флот быстро отбил судно, десять нападавших были задержаны, пошли под суд и уже получили сроки.

В течение квартала не было ни одного пиратского нападения у берегов Сомали, однако нападения, совершенные ранее в этом году, свидетельствуют о том, что сомалийские пираты продолжают следить за судами, находящимися на удаления от побережья.

В Нигерии было совершено 20 нападений, при этом в 16 случаях пираты использовали огнестрельное оружие. Из 49 моряков, которые были похищены в мире в целом, 39 попали в руки нигерийских пиратов, всего было 7 подобных инцидентов. Остальные были похищены при нападении на суда в 60 милях от побережья Нигерии.

Число пиратских нападений в Венесуэле выросло до 11, в то время как годом ранее за этот же период их было всего 3. Причем в этом году во всех случаях пиратам, вооруженным огнестрельным и холодным оружием, удалось подняться на борт судов. Почти все инциденты произошли, когда суда находились на якорных стоянках.