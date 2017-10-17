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    • 17 октября в истории транспортной отрасли

    17.10.2017

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    • 1898 год. Первый в мире ледокол «Ермак», построенный в Англии на заводе Армстронга по заказу России, спущен на воду. Идею создания мощного ледокола для освоения Арктики «К Северному полюсу — напролом», изложил в докладной записке в Морское министерство известный русский мореплаватель и ученый вице — адмирал Степан Осипович Макаров. Горячим сторонником постройки ледокола стал Дмитрий Иванович Менделеев. Выдающийся химик впоследствии вместе с адмиралом участвовал в разработке чертежей. Ключевой фигурой в проекте стал министр финансов царской России Витте. Первый в мире арктический ледокол, названный в честь покорителя Сибири Ермака, обошелся Российской империи в крупную сумму — 1,5 миллиона рублей. Строительство ледокола было проведено в Англии на верфи Ньюкасла. Чтобы быть уверенным в надежности своего «детища» в условиях Заполярья Макаров изготовил цинковую модель корабля в масштабе 1:48 с точно такими же водонепроницаемыми отделениями в днище. В опытных условиях, заполняя водой один — два отсека, Макаров убедился, в правильности расчетов. Когда при первом испытательном плавании в Арктику ледокол «Ермак» получил серьезную пробоину, адмирал был уверен, что корабль не потеряет плавучесть и ходовые качества.

    Первенец судов своего класса, «Ермак» рубил лед так же, как современные ледоколы: взбирался на ледовое поле и своим весом ломал его. Преодолевать особенно толстый лед кораблю помогала дифферентная система (предназначена для освобождения ледокола от заклинивания и придания необходимой посадки). Две цистерны: носовая и кормовая, соединялись трубой. Когда ледокол застревал, в носовую цистерну из кормовой на высокой скорости перекачивалась вода — это помогало резать лед.

    Адмирал Макаров надеялся достичь на «Ермаке» Северного полюса, но пределом для ледокола стали 81 градус 28 минут северной широты. Судно было недостаточно мощным, чтобы преодолевать льды высоких широт Арктики.

    «Ермак», маломощный по сравнению с современными ледоколами, прошел через три войны — Японскую, Первую и Вторую мировые. После войны служил на Крайнем Севере. 26 марта 1949 года в связи с полувековым юбилеем, ледокол «Ермак» был награждён орденом Ленина, за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и освоении Северного морского пути. Только лишь в1963 году его списали. На базе первого в мире арктического ледокола собирались сделать памятник-музей, но отстоять, прославленный ледокол не удалось. Его пустили на переплавку.

    1902 год. Собран первый автомобиль, носивший имя Cadillac. Он получил незамысловатый индекс А, так как создавался на базе Ford A. Оригинальным был одноцилиндровый двигатель с водяным охлаждением мощностью 10 л.с., сконструированный основателем марки Генри Лиландом. Он устанавливался в средней части шасси, под передним сиденьем, в горизонтальном положении и мог разогнать автомобиль до 48 км/ч. Усилие на ведущие колеса передавалось через двухступенчатую планетарную передачу и цепь. Стоимость автомобиля составляла 750 $ — внушительная сумма по тем временам. Однако продажи шли неплохо благодаря высокому качеству сборки и надежности.

    1961 год. В Нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри МАТИССА «Лодка» (Le Bateau). Только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.

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