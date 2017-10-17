По итогам 8 месяцев 2017 года российский экспорт черных металлов снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,7%, составив 27,3 млн тонн.

В денежном выражении их экспорт, наоборот, вырос — на 31,5% до 11,7 млрд долларов.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали за отчетный период было отгружено 9,37 млн тонн — на 3,7% меньше, чем годом ранее.

В то же время, в стоимостном выражении их экспорт вырос — на 36,9% и достиг 3,7 млрд долларов.

Объем экспорта плоского проката из железа и нелегированной стали в январе-августе этого года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 1,9% — до 5,9 млн тонн.

Доходы от экспорта плоского проката, по данным ФТС РФ, выросли на 49,6%, составив более 3 млрд долларов.

Отгрузки чугуна в январе-августе текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 20,4% — до 2,7 млн тонн.

При этом в деньгах экспорт чугуна увеличился на 24,9% до 908,5 млн долларов.

Ферросплавов по итогам отчетного периода было вывезено 490,4 тыс. тонн (-1,2% к 8 месяцам 2016 года) на сумму 831,1 млн долларов (+6,5%).