Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт черных металлов

    17.10.2017

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    • По итогам 8 месяцев 2017 года российский экспорт черных металлов снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,7%, составив 27,3 млн тонн.
    В денежном выражении их экспорт, наоборот, вырос — на 31,5% до 11,7 млрд долларов.

    В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали за отчетный период было отгружено 9,37 млн тонн — на 3,7% меньше, чем годом ранее.
    В то же время, в стоимостном выражении их экспорт вырос — на 36,9% и достиг 3,7 млрд долларов.

    Объем экспорта плоского проката из железа и нелегированной стали в январе-августе этого года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 1,9% — до 5,9 млн тонн.
    Доходы от экспорта плоского проката, по данным ФТС РФ, выросли на 49,6%, составив более 3 млрд долларов.

    Отгрузки чугуна в январе-августе текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 20,4% — до 2,7 млн тонн.

    При этом в деньгах экспорт чугуна увеличился на 24,9% до 908,5 млн долларов.

    Ферросплавов по итогам отчетного периода было вывезено 490,4 тыс. тонн (-1,2% к 8 месяцам 2016 года) на сумму 831,1 млн долларов (+6,5%).

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