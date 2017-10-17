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    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    17.10.2017

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    • Российский экспорт водки за 8 месяцев 2017 года составил 1,26 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.

    Объем экспорта водки вырос по сравнению с показателем января-августа 2016 года на 4,2%,

    В деньгах экспорт водки также увеличился — на 14%, до 78,4 млн долларов.

    Одновременно с этим импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении вырос по сравнению с 8 месяцами 2016 года на 41% – до 1,4 млрд долларов.

    Сигарет и сигар за отчетный период было ввезено на сумму 100,1 млн долларов — на 9,3% больше, чем годом ранее.

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