Экспорт и импорт подакцизных грузов

Российский экспорт водки за 8 месяцев 2017 года составил 1,26 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.

Объем экспорта водки вырос по сравнению с показателем января-августа 2016 года на 4,2%,

В деньгах экспорт водки также увеличился — на 14%, до 78,4 млн долларов.

Одновременно с этим импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении вырос по сравнению с 8 месяцами 2016 года на 41% – до 1,4 млрд долларов.

Сигарет и сигар за отчетный период было ввезено на сумму 100,1 млн долларов — на 9,3% больше, чем годом ранее.