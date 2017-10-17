Флот автомобилевозов и конвенциональных ро-ро сокращается

Dynamar выпустил второе издание аналитического отчета «Deepsea Ro/Ro Shipping». Голландские коллеги поделились с SeaNews некоторыми выводами исследования.

Всех игроков рынка ро-ро перевозок Dynamar разделяют, в зависимости от типа эксплуатируемых судов, на два класса – конвенциональные ро-ро операторы и операторы автомобилевозов.

В отличие от прошлых лет, в 2016 году флот и тех, и других впервые сократился, причем в сегменте конвенциональных ро-ро судов этот процесс шел заметно быстрее, чем в сегменте автомобилевозов.

По состоянию на июль 2017 года мировой флот конвенциональных ро-ро судов состоял из 210 судов суммарным дедвейтом 3,24 млн тонн.

На долю пяти крупнейших deep sea ро-ро операторов, включая дочерние и аффилированные структуры, приходится 36% глобального ро-ро флота с точки зрения количества судов и 73% с точки зрения дедвейта.

Крупнейшим оператором конвенциональных ро-ро судов является Grimaldi, у которой 38 судов суммарным дедвейтом 1,2 млн тонн.

Мировой флот deep sea автомобилевозов насчитывал на июль этого года 795 судов суммарным дедвейтом 3,95 млн тонн.

В этом сегменте на долю топ-5 операторов приходится 63% мирового флота автомобилевозов по числу судов и 72% – по дедвейту.

В рейтинге операторов первую автомобилевозов строчку занимает WWL, оперирующая 120 судами суммарным дедвейтом 812 тыс. тонн. Кстати, эта компания вошла и в топ-5 крупнейших операторов конвенциональных ро-ро.