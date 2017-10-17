Потенциал есть, условий нет

Информационно-аналитическое агентство

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    17.10.2017

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    • Президент Калининградской областной федерации парусного спорта Константин Малецкий о перспективах и препятствиях для развития туризма на внутренних водных путях

    Одним из природных богатств Российской Федерации является огромный ресурс водных объектов в виде рек, озёр, заливов, морей и береговой линии океанов.

    С развитием производительных сил происходит смена приоритетов во многих отраслях экономики. Меняются приоритеты с точки зрения видов транспорта, задействованных в перевозке грузов и пассажиров. По целому ряду причин реки как естественные водные пути становятся всё менее востребованы. При этом после ухода транспортной составляющей природа по берегам рек и водоёмов возвращается во всём своём великолепии, которое так привлекает современного городского человека.

    В Европе на смену речному транспорту на реки, озёра и заливы уже давно пришли небольшие прогулочные суда и яхты. Этот вид отдыха становится всё более привлекательным и разнообразным, а главное востребованным среди жителей и гостей стран Европы.

    В России оказание возмездных услуг с использованием маломерных судов как отдельный бизнес, к сожалению, практически отсутствует. Главным препятствием к становлению малого предпринимательства в сфере водного туризма на базе маломерных парусных и моторных судов является федеральное законодательство. Действующие нормы Кодекса торгового мореплавания и Кодекса внутреннего водного транспорта жёстко ограничивают использование маломерных судов в коммерческих целях в том случае, если судно не зарегистрировано в Морском или Речном регистрах. Дополнительно существует еще одно препятствие – маломерным судном, зарегистрированным в Регистре, может управлять только судоводитель с дипломом, выданным в системе Минтранса РФ. При этом существующие нормативные акты, которыми руководствуются оба регистра при регистрации маломерных судов, настолько обременительны по объёму требований и набору различных документов и соответствию этих документов регистровым требованиям, что в конечном итоге владелец маломерного судна отказывается даже пытаться осуществлять в рамках закона предпринимательскую деятельность. Дополнительно существует ещё одно препятствие – маломерным судном, зарегистрированным в Регистре, может управлять только судоводитель с дипломом, выданным в системе Минтранса РФ. В итоге, от безысходности судовладельцы нередко уходят в «тень» и оказывают услуги нелегально.

    Особенно остро проблема законного предпринимательства с маломерными судами встала в Крыму после вхождения его в состав Российской Федерации, и до настоящего времени она не решена. Маломерные суда активно эксплуатируются и в прибрежном рыболовстве, имеющем коммерческую направленность, – также с отступлением от норм федерального законодательства.

    В Калининградской области, являющейся отдельным субъектом Российской Федерации, закрытым от основной территории России территориями двух иностранных государств, протекает более 4,5 тысяч рек и речушек. Значительное большинство из них относится к разряду малых и имеют длину от 10 до 25-50 км. В границах области находятся также Калининградский и Куршский заливы, которые имеют выход в Балтийское море. В целом, сеть внутренних водных путей Калининградской области достаточно развита, её плотность почти в 10 раз превышает среднероссийский показатель.

      В настоящее время в регионе на зарегистрированных стоянках базируются 1250 парусных и моторных судов. При создании комфортных условий для судовладельцев флот маломерных судов может увеличиться до десятков тысяч – такие цифры соответствуют показателям приграничных европейских стран.

    В соседней с Калининградской областью Республике Польша среднегодовой доход от предпринимательства в сфере водного туризма с использованием маломерных судов составляет, по оценкам, более 7 млрд евро. В основном это доходы от сдачи маломерных судов в аренду (так называемый чартер). Это направление коммерческого использования маломерных судов, в нашей стране, отсутствует полностью. За сравнительно небольшое время при поддержке государства Польша стала одним из основных производителей и экспортёров маломерных судов на мировой рынок.

    В масштабах Калининградской области при условии поддержки малого предпринимательства в сфере водного туризма со стороны государства, по экспертным оценкам, можно рассчитывать на суммарный ежегодный доход в данной сфере на уровне 3,5 млрд рублей.

    При этом приходится констатировать, что все обращения с нашей стороны по линии депутатов Государственной Думы РФ и правительства Калининградской области в Правительство Российской Федерации с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство, предусматривающих исключение участия регистров в вопросах регистрации и контроля за маломерными судами, эксплуатируемыми в коммерческих целях, получили отрицательные заключения со стороны Минтранса России. А на изменение собственной нормативной базы Минтранс идет тяжело и, главное, очень медленно. Основной аргумент Минтранса – забота о безопасности пассажиров, при этом, если то же самое маломерное судно перевозит людей без взимания с них платы за услугу, то вроде как и нет нарушений.

    Один из бывших членов регионального парламента, с которым мы проводили консультации по сложившейся негативной ситуации в области законодательства, регулирующих коммерческое использование маломерных судов, сказал, что для решения таких вопросов нужен «заинтересованный финансовый источник» для покрытия материальных затрат, связанных с изменением законодательства, без них вопрос не решить.

    Получается, что без участия бизнеса изменить законодательство невозможно, а без изменения законодательства бизнес в сферу водного туризма не придёт. Круг замкнулся. Есть огромный потенциал водных объектов как ресурса для развития внутреннего и международного туризма, а условий для появления услуг возмездного характера с использованием маломерных судов, которые могли бы этот потенциальный туристический поток обслуживать, нет.

     

     

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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