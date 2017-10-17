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    • Полиция запросила ордер на арест главы Hanjin

    17.10.2017

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    • В понедельник южнокорейская полиция запросила ордер на арест главы Hanjin Group и CEO Korean Air Чо Ян Хо. Он обвиняется в растрате средств компании на ремонт своего частного дома, который длился с мая 2013 года по январь 2014, сообщает The Korea Herald.

    Речь идет о сумме 2,66 млн долларов, которая была предназначена на строительство отеля в Инчхоне. Месяц назад Чо Ян Хо и его жену допросили по этому обвинению.

    Помимо Чо Ян Хо, полиция попросила суд взять под стражу также исполнительного директора Hanjin, который тоже носит фамилию Чо, – его считают причастным к хищению. Полиция опасается, что топ-менеджеры могут уничтожить доказательства.

    «Мы неприятно удивлены последними событиями и надеемся, что прокуратура примет правильное решение», – цитирует The Korea Herald официальное заявление Hanjin Group.

     

    Фото из открытых источников

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