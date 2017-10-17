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    • О гибридизации в судостроении

    17.10.2017

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    • На 14-й международной выставке «Нева-2017» в Петербурге компания Danfoss представила ряд новых для российского судостроения решений, главным из которых стали гибридные системы тяги.

    «Технология оптимизации энергозатрат и управления судовыми двигателями позволяет экономить до 25% расходуемого топлива, на 66% сократить расходы на обслуживание силовых установок и существенно снизить объем производимых ими вредных выбросов в атмосферу, – рассказал SeaNews менеджер по работе с ключевыми клиентами «Данфосс» Павел Федотов. – Главные двигатели судов (в особенности вспомогательных, например, буксиров) могут подолгу работать на холостом ходу: в стояночном режиме, при маневрировании и т.д. Вырабатываемая при этом энергия никак не востребована. Гибридная технология позволяет применять в такие периоды аккумуляторы и небольшие дизельные генераторы для выработки и накопления электроэнергии. Она может использоваться как для обеспечения судовых нужд, так и для создания тяги в режиме «пуск-останов» до момента включения главного двигателя для ускорения и движения на большие расстояния. Такая же схема эффективна, например, для парома, курсирующего по заданному маршруту».

    П.Федотов отметил, что в компании есть все компоненты для инженерных систем, которые позволяют полностью оснастить судно. «Это могут быть суда любых типов: сухогрузы, круизные лайнеры, танкеры, – пояснил он SeaNews. – В частности, в российский круизный лайнер проекта PV300 заложено наше оборудование: вентиляция и некоторые другие инженерные системы. Это касается и военного судостроения».

    «Наш серийный клиент – и Maersk, – отметил П.Федотов. – Те же холодильные применения, различные компрессоры, которые управляются частотными преобразователями. Помимо контейнеровозов, у Maersk есть и нефтяные танкеры. В основном мы поставляем подруливающие устройства и компрессоры, вентиляцию. Кроме того, некоторые наши решения внедрены и используются в системах охлаждения на ледоколах «Москва» и «Санкт-Петербург», построенных на Балтийском заводе».

    Помимо этого, на выставке было представлено оборудование для рыболовецкого флота и транспортировки пищевых продуктов, где решения Danfoss используются в системах охлаждения и быстрой заморозки.

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