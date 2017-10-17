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    • Останутся ли российские моряки без работы

    17.10.2017

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    • Российский профсоюз моряков (РПСМ) и Конфедерация труда России (КТР) направили обращение послу США в России Джону Хантсману-младшему с просьбой облегчить получение российскими моряками неиммиграционных виз.

    Из-за дипломатического кризиса между США и Россией по решению американского посольства с 1 сентября процедура выдачи виз проводится только в Москве. По мнению профсоюза, сложившаяся ситуация не просто затрудняет получение необходимых документов морякам, живущим на значительном удалении от столицы, но и в целом представляет угрозу для рабочих мест российских моряков. По некоторым оценкам, в отрасли на сегодняшний день работают 100-150 тысяч российских моряков. При этом значительное число судов (в основном, под удобными флагами), укомплектованных в том числе российскими членами экипажей, заходят в американские порты. В соответствии с законодательством США, у них обязательно должна быть виза типа D или C-1/D, в противном случае судовладельцу грозит штраф.

    Кроме того, без визы невозможно провести смену экипажа в США. Следовательно, делать это придется в других странах – то есть судну нужно будет заходить в ближайшие порты, что означает дополнительные расходы для судовладельца. В результате моряк может пробыть в рейсе дольше, что нарушает требования Конвенции о труде в морском судоходстве о максимальной продолжительности пребывания на борту судна.

    Оформление визы теперь сопряжено с дополнительными расходами, поскольку собеседование проходит в Москве: судовладельцу придется платить за проезд и проживание моряков в столице. Ситуация может привести к тому, что компании предпочтут не нанимать россиян, опасаются в профсоюзе.

    РПСМ обратился к американской стороне с тем, чтобы принять меры к облегчению выдачи виз российским морякам. «Профсоюз как представитель моряков обеспокоен потенциальной угрозой трудоустройству российских моряков и, как следствие, вероятной безработицей. Дополнительно хочется отметить, что на настоящий момент только Российская Федерация полностью выполнила все технические и организационные требования Конвенции МОТ №185 об удостоверениях личности моряков. В процессе получения документа российские моряки тщательно проверяются на предмет потенциального участия в террористических организациях. В случае сомнений, процесс проверки может быть продлен до 180 календарных дней», – говорится в обращении на имя посла США в России.

    Чтобы облегчить выдачу виз, профсоюз предлагает возможность проведения дистанционного собеседования, отправку документов по почте и более длительный срок действия рабочих виз. Подобный подход, помимо прочего, позволит снизить нагрузку и на само посольство, которое теперь вынуждено рассматривать заявки со всей России.

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