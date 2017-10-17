Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • НМТП оспорило решение ФАС в суде второй инстанции

    17.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • 17 октября Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в процессе между Федеральной антимонопольной службы и ПАО «НМТП» по спору о тарифах, сообщили в группе «НМТП».

    Напомним, в июле этого года Арбитражный суд г. Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление ПАО «НМТП» и признать недействительным решение и предписание ФАС России от 30.03.2017 о признании ПАО «НМТП» виновным в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» и установлении монопольно высокой цены на услуги по перевалке химических и минеральных удобрений, цветных металлов, нефти и нефтепродуктов, а также частично черных металлов и контейнеров.

    Суд также признал недействительными предписания ФАС России от 22.03.2017 об отмене действующих тарифов на перевалку вышеуказанных категорий грузов и о перечислении в бюджет РФ дохода от монополистической деятельности.

    76

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    M&AАкцииКонсолидацияНовороссийский морской торговый портНСРЗСлияния и поглощения 27.01.2017 НМТП увеличил долю в НСРЗ
    ПАО «Новороссийский морской торговый порт» продолжает наращивать пакет акций АО «Новороссийский судоремонтный завод». НМТП дополнительно приобрело НСРЗ в […]
    0
    2017АвгустАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартНовороссийский морской торговый портПриморский торговый портФевральЯнварь 21.09.2017 НМТП снижает обороты
    За январь-август 2017 года консолидированный грузооборот группы НМТП снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% […]
    0
    Израйлит Валерий СоломоновичКомпания Усть-ЛугаСуд 16.01.2017 Комментарий Компании Усть-Луга в связи с арестом В.Израйлита
    «Компания Усть-Луга» работает в штатном режиме, бизнес-процессы осуществляются бесперебойно, поскольку все работа была налажена с самого начала и […]
    0
    Антимонопольное регулированиеЛоцманыТарифыФАС 02.06.2017 ФАС не будет регулировать ставки лоцманов
    1 июня 2017 года правление ФАС России утвердило приказ ФАС России «Об изменении регулирования деятельности лоцманских организаций в […]
    0
    Global PortsАнтимонопольное регулированиеНовороссийский морской торговый портТарифыФАС 04.04.2017 ФАС насчитала стивидорам почти 17 миллионов
    Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт» и […]
    0
    HanjinСуд 09.02.2017 Еще десять
    Korea Development Bank, главный кредитор Hanjin Shipping, выставил на продажу 10 судов Hanjin, с тем чтобы вернуть  часть […]
    0
    2017АпрельГрузооборотМайМартНовороссийский морской торговый портФевральЮгЯнварь 15.06.2017 В НМТП продолжают расти контейнеры и навал
    Группа НМТП опубликовала операционные показатели за январь-май 2017 года. Суммарный грузооборот составил 63,5 млн тонн – на 1,4% […]
    0
    КонвенцияКонференцияНовороссийский морской торговый портОпасные грузыРЖД 29.03.2017 Опасный – на море, безопасный – на жд
    Кто определяет, опасный груз или нет, почему необходим паспорт безопасности, помогают ли международные морские нормативные документы классифицировать опасный […]
    0
    Антимонопольное законодательство Новороссийский морской торговый портСудТарифная политикаФАСШтраф 05.04.2017 НМТП о претензиях ФАС
    Первый вопрос, заданный в ходе вчерашнего конференц-колла НМТП, был о претензиях, выдвинутых Федеральной антимонопольной службой к компаниям группы. […]
    0
    Контейнерная линияСудФАС 15.02.2017 ФАС пошла на мировую с линиями
    9-й Арбитражный суд г. Москвы утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и контейнерными линиями, следует из документов […]
    0
    ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт 17.04.2017 Динамика в преддверии приватизации
    Государство планирует провести приватизацию 20% Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2017 году на бирже и выручить за […]
    0
    Новороссийский морской торговый порт 10.08.2017 НМТП снизил прибыль
    ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовый отчет по российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2017 года. […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    17.10.2017 Флот автомобилевозов и конвенциональных ро-ро сокращается
    16.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 40
    16.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 40
    13.10.2017 FM Logistic подписалась с Л’Этуаль
    12.10.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    12.10.2017 Погода подвела
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • [wpforms id=»5010812″]

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    +