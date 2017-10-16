TEU и доллары FESCO

Группа FESCO опубликовала ключевые финансовые и операционные показатели деятельности за август и второй квартал 2017 года.

Как отмечают в группе, информация опубликована в соответствии с соглашением об определении намерений между ПАО «ДВМП» и его дочерними обществами и ad hoc группой держателей еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и еврооблигаций с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 году.

Все данные приводятся без сравнения с предыдущим годом. Только цифры, без комментариев.