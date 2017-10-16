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    • TEU и доллары FESCO

    16.10.2017

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    • Группа FESCO опубликовала ключевые финансовые и операционные показатели деятельности за август и второй квартал 2017 года.

    Как отмечают в группе, информация опубликована в соответствии с соглашением об определении намерений между ПАО «ДВМП» и его дочерними обществами и ad hoc группой держателей еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и еврооблигаций с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 году.

    Все данные приводятся без сравнения с предыдущим годом. Только цифры, без комментариев.

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