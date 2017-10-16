MOL повезет сланцевый газ

Сегодня прошла церемония имянаречения нового танкера СПГ, принадлежащего MOL и Tokyo LNG Tanker. Он получил название «Energy Liberty». Длина судна составляет 299,9 м, ширина – 48,9 м, вместимость – 165 тыс. куб.м.

«Energy Liberty» – восьмой танкер СПГ, принадлежащий и находящийся в управлении у Tokyo LNG Tanker. MOL будет напрямую управлять шестью из восьми судов, включая и этот новострой.

По информации MOL, танкер будет занят на перевозках сланцевого газа с терминала Cove Point (США) для компании Tokyo Gas.