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    • Хакеры атаковали BW Group

    16.10.2017

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    • BW Group признала, что в июле компьютерные системы компании подверглись атаке хакеров. Внутренние и внешние коммуникации с клиентами и партнерами не прерывались, заявил представитель компании World Maritime News.

    По данным источника Platts, атака затронула active directory и системы GPO, какое-то времени не работали интернет и интранет.

    В BW Group говорят, что это не был вирус, требующий выкуп, подобный тому, что атаковал IT-системы Maersk, и охарактеризовали инцидент как «несанкционированный доступ».

    Финансовые последствия атаки хакеров в компании не раскрывают.

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