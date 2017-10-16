Хакеры атаковали BW Group

BW Group признала, что в июле компьютерные системы компании подверглись атаке хакеров. Внутренние и внешние коммуникации с клиентами и партнерами не прерывались, заявил представитель компании World Maritime News.

По данным источника Platts, атака затронула active directory и системы GPO, какое-то времени не работали интернет и интранет.

В BW Group говорят, что это не был вирус, требующий выкуп, подобный тому, что атаковал IT-системы Maersk, и охарактеризовали инцидент как «несанкционированный доступ».

Финансовые последствия атаки хакеров в компании не раскрывают.