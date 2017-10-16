Самое большое судно флота Камчатки

Камчатская таможня сообщила об оформлении самого большого грузового теплохода из имеющихся в составе флота компаний Камчатского края, – «Олег Таволжанский». Дедвейт судна составляет более 17 тысяч тонн, длина – 142 м, ширина – 21,5 м, на борту имеется три крана грузоподъемностью 60 тонн. Судно принадлежит ООО «Камчатское морское пароходство».

По информации Дальневосточной таможни, свой первый рейс теплоход совершит из порта Петропавловск-Камчатский в Китай с грузом никелевого концентрата, одной из основных составляющих камчатского экспорта. Вес экспортируемого никелевого концентрата составляет более 11 тыс. тонн, статистическая стоимость – более 2,7 млн долларов.

Как отмечают в таможне, перевозчик представил электронный пакет документов и сведений на убытие судна с грузом через «Портал Морской порт», а предварительное информирование позволило избежать простоя судна в порту, а также сократить время, необходимое для проведения таможенного контроля товаров.