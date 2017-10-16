Происшествия за выходные

По данным ГМСКЦ, 13 октября в 9-20 на 1097,8 км р. Колыма теплоход «СПН-723», судовладелец ОАО «Колымская судоходная компания», при неблагоприятных погодных условиях (густой ледоход, порывы ветра до 20 м/сек) сел на мель слева от судового хода. Судно в балласте, экипаж 6 человек. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Навигация на этом участке закрыта с 4 октября. Информация о сроках окончания действия навигационной обстановки 27 сентября была передана в ОАО «КСК» для учета при планировании рейсов судов. Судовладелец принимает меры по обеспечению безопасности судна и экипажа.

14 октября в 8-40 теплоход «Петр Великий», судовладелец ОАО «Мурманское морское пароходство», с грузом щебня (около 20 тыс. тонн) начал движение от причала №15 ММТП в обеспечении буксиров «Канин» и «Кайман» к месту якорной стоянки. В 8-53 при подготовке якоря к отдаче при следовании в узкости произошла самоотдача якоря правого борта, вышла 1 смычка якорь-цепи. Теплоход «Петр Великий» удерживался на месте с помощью буксиров. В 9-40 начали и в 9-56 выбрали якорь, и судно под проводкой лоцмана в сопровождении буксира «Кайман» продолжило движение к месту якорной стоянки на рейд, где встало на якорь в 11-40. Судно было задержано в порту до выяснения обстоятельств происшествия. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.

15 октября в 23-10 буксир «Залив» (порт регистрации Новороссийск, судовладелец Азово-Черноморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», экипаж 7 человек) в Керченском проливе на внутреннем рейде в районе о. Тузла в условиях штормовой погоды при смене якорной стоянки (обнаружили дрейф судна с якорем) сел на мель. Пострадавших нет. По информации капитана, корпус судна водотечности не имеет, судовые механизмы исправны. Глубина 1,4 м. Осадка судна: нос 1,8 м, корма 2 м. Грунт – илистый песок. Самостоятельно сняться с мели не удалось. Судно находится в ожидании улучшения погоды для привлечения сил по снятию буксира с мели.