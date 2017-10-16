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    • Практические аспекты морского судоходства. Опыт 2017

    16.10.2017

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    • В конце сентября в Петербурге прошла 5-я международная конференция «практические аспекты морского судоходства. Опыт 2017», которую провела юридическая фирма «Ремеди». В конференции принимали участие представители российских и иностранных судоходных, брокерских, юридических и страховых компаний, профильных государственных учреждений, некоммерческих организаций.

    Открывая встречу, директор ООО «Юридическая фирма «Ремеди» Андрей Супруненко отметил, что конференция не носит исключительно юридический характер, она касается широкого спектра актуальных вопросов в морском судоходстве.

    В рамках утренней сессии выступил руководитель отдела по коммерческой работе ООО «Балтийское морское буксирное агентство» Артемий Горшков. Он рассказал о буксирном обеспечении в порту Усть-Луга. «В настоящее время компания обрабатывает порядка 70% всех судозаходов в порт Усть-Луга, – сказал он. – Большое количество буксировок мы проводим в акватории «Ростерминаугля». Вырастает объем оказываемых нами услуг. Мы взяли в тайм-чартер дополнительный буксир для бесперебойного обеспечения этого терминала. Увеличение объема буксировок также стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию двух новых буксиров «Кижуч» и «Черная барабулька».

    Директор по развитию ТЭК «Посейдон» Алексей Гагаринов поделился новостями ро-ро рынка, сделав акцент на экспортную часть, и рассказал о новых ро-ро перевозчиках, которые вышли на российский рынок в этом году. «Один из перевозчиком, с которым мы начали работать официально с начала этого года и представляем в Российской Федерации и в Беларуси, – компания Bahri, – сказал А.Гагаринов. – Это новое имя на нашем рынке. Переговоры с ней велись больше года».

    О регулировании таможенных процедур на морском транспорте в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС рассказала начальник отдела таможенных процедур Балтийской таможни Ирина Ковина. Она подробно остановилась на условиях нахождения временно вывезенных транспортных средств за пределами Таможенного союза.

    Во второй половине дня работа конференции продолжилась по секциям. Основными темами стали «Таможенное оформление ремонтов судов», «Портовые сборы. Всегда ли их нужно платить», «Риски собственником имущества, переданного во владение третьим лицам», «Новый закон об арбитраже». Руководитель морской практики ООО «Юридическая фирма «Ремеди» Андрей Космачевский провел обзор арбитражной практики. Завершилась конференция экскурсией в порт Бронка.

    Подводя итоги дискуссий, А.Супруненко отметил, что с введением с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС в судоходстве появятся новые актуальные вопросы, обсудить которые он предложил на встрече в будущем году.

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