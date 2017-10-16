Министр транспорта на фестивале молодежи и студентов в Сочи

16 октября состоялась рабочая поездка министра транспорта РФ Максима Соколова в Сочи. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, М.Соколов принял участие в открытии Международной железнодорожной секции в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Обращаясь к участникам фестиваля, министр отметил, что возможности глобальной транспортной системы сегодня во многом зависят от того, как эффективно задействован потенциал национальной транспортной инфраструктуры, и насколько отдельные перевозчики готовы договариваться друг с другом, чтобы предложить продукты и услуги, удовлетворяющие клиентов. В этом отношении транспорт, если сравнивать его с другими отраслями, наиболее ярко демонстрирует стремление к кооперации.

По словам М.Соколова, железнодорожной отрасли всегда уделялось повышенное внимание. Так сложилось исторически, что именно железные дороги являются основой нашей национальной транспортной системы – если не учитывать трубопроводный транспорт, они перевозят более 80% всех грузов. Поэтому для России сегодня имеют особое значение ключевые отраслевые инфраструктурные проекты – это и модернизация БАМа и Транссиба, и подходы к портам, и проектирование высокоскоростной магистрали, и другие. Обсуждаются вопросы строительства железнодорожного перехода на Сахалин, в Японию, через Берингов пролив… Железнодорожные компании, представляющие разные страны, выходят на беспрецедентный уровень интеграции глобальных логистических цепочек. Это обеспечивает стабильный рост отрасли на фоне жесточайшей конкуренции с другими видами транспорта за грузы и пассажиров.

В этот же день М.Соколов принял участие в работе панельной дискуссии «Мировая железнодорожная отрасль: тренды и вызовы» и ответил на вопросы ее участников. Один из вопросов каcался возможности сохранения монопольности железных дорог в перевозке отдельных грузов. Министр выразил уверенность, что по крайней мере до 2030 года железная дорога сохранит монопольные позиции в перевозке минерального сырья, сыпучих и нефтеналивных грузов. «Пока мы не видим альтернативных перевозчиков в этом сегменте рынка», – отметил он.

При этом министр заявил о необходимости искать новые возможности для развития бизнеса, активнее работать на тех рынках, которые демонстрируют рост, например, контейнерные перевозки. «В последние 30 лет наблюдается бурный рост этого сегмента. Это перспективный рынок, который до 2030 года сохранит темпы роста на уровне 10-12% в год. Здесь железнодорожникам только предстоит найти свое место, ведь большая часть этого рынка занята морскими и автомобильными операторами», – отметил министр.

Отвечая на вопрос, связанный с развитием энергосберегающих технологий, М.Соколов назвал железную дорогу самым экологичным видом транспорта. Однако к 2030 году об особых преимуществах железной дороги говорить будет все сложнее, поскольку в авиации, в морских и автомобильных перевозках очень динамично развиваются энергосберегающие и экологически чистые технологии. В этих условиях, по мнению министра, железнодорожникам совместно с машиностроителями необходимо будет сделать технологический рывок. «Важно успеть адаптировать экологически безопасные и энергоэффективные решения для грузовой логистики, чтобы в этом вопросе всегда быть на шаг впереди конкурентов», – подчеркнул М.Соколов.

Фото: пресс-служба РЖД