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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2017

    16.10.2017

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    • На прошедшей неделе спотовые ставки на европейском, средиземноморском и американском направлениях продолжали снижаться.

    Ставки на Персидский залив и на Австралию и Новую Зеландию выросли.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились в сравнении с периодом до Золотой недели в Китае на 3,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,8%.

    Ставки на порты западного побережья США снизились на 3,3%, на порты восточного побережья – на 9,5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив поднялись на прошлой неделе на 12%. Самый значительный рост ставок отмечен на Австралию и Новую Зеландию – плюс 44,1% к уровню двухнедельной давности.

    Также на 41 неделе существенно подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 39,9%.

    На внутриазиатском трейде ставки на Сингапур увеличились на 1,4%. Вместе с тем, ставки на западные и восточные порты Японии опустились на 5%.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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