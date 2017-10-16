Волна и ветер на море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Азовском море в течение суток 16 октября по восточной половине моря ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, в открытой части моря до 23 м/с,
- В Балтийском море в восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра 12-16 м/с, высота волн 0,8-1,3 м,
- В Баренцевом море в северной части ожидается усиление юго-восточного ветра 15-17 м/с,
- В Каспийском море в северной части ветер юго-западный до 16 м/с, высота волны 1,2 м, в средней части ветер юго-западный до 18 м/с, высота волны 2 м,
- В Керченском проливе ветер западный 14-17 м/с, море 0,7 м. 16 октября ожидается ветер западных румбов 12-14 м/с, порывы 17-22 м/с, море 1,3-2,3 м, 17 октября ожидается ветер западных румбов 3-7 м/с, море 0,5 м.