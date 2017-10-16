Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Волна и ветер на море

    16.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Азовском море в течение суток 16 октября по восточной половине моря ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, в открытой части моря до 23 м/с,
    • В Балтийском море в восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра 12-16 м/с, высота волн 0,8-1,3 м,
    • В Баренцевом море в северной части ожидается усиление юго-восточного ветра 15-17 м/с,
    • В Каспийском море в северной части ветер юго-западный до 16 м/с, высота волны 1,2 м, в средней части ветер юго-западный до 18 м/с, высота волны 2 м,
    • В Керченском проливе ветер западный 14-17 м/с, море 0,7 м. 16 октября ожидается ветер западных румбов 12-14 м/с, порывы 17-22 м/с, море 1,3-2,3 м, 17 октября ожидается ветер западных румбов 3-7 м/с, море 0,5 м.
    89

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Опасные гидрометеорологические явления 26.01.2017 Ветер и обледенение судов
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море на побережье Мурмана ветер западный-северо-западный 20-25 […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 19.07.2017 На море волна и ветер
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Азовском море ветер 7-12 м/с, в грозе порывы […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 13.10.2017 Волна на Балтике
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Балтийском море ветер западный 25-27 м/сек, высота волны […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 28.02.2017 Ветер и лед на морях
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море на западе моря ветер северный-северо-восточный 15-18 […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 15.02.2017 Ветер на море, подвижка и дрейф льда
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Азовском море по восточной половине моря ожидается усиление […]
    0
    Баренцево мореКерченский проливОпасные гидрометеорологические явления 25.01.2017 Ветер на море
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море ожидается юго-западный ветер: в Кольском заливе […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 28.09.2017 Ветер и волнение на Юге и в Баренцевом
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Азовском море вечером и до конца суток 27 […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 30.01.2017 Ветер и волна на Балтике, в Белом, Баренцевом, Черном и Каспийском морях
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Балтийском море в восточной части Финского залива ожидается […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 08.02.2017 Медленное обледенение судов и дрейф ледяных полей
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море ветер западный-северо-западный 15-16 м/сек, высота волны […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 20.02.2017 Волна 8-10 метров
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Балтийском море в восточной части Финского залива ожидается […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явления 11.10.2017 Опасное волнение на море
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В море Лаптевых в центральной части ветер южный, юго-восточный […]
    0
    Опасные гидрометеорологические явленияПогода 09.03.2017 Ветер и волна на море
    По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море на побережье Мурмана ветер юго-западный-западный в […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    16.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 40
    16.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 40
    13.10.2017 FM Logistic подписалась с Л’Этуаль
    12.10.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    12.10.2017 Погода подвела
    11.10.2017 Тепловозы отправились на Кубу
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    +