Автоимпорт и автоэкспорт

За январь-август 2017 года объем российского импорта легковых автомобилей сократился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 8,5%, составив 156,8 тыс. единиц.

В то же время, в стоимостном выражении импорт вырос на 7,3% — до более 4 млрд долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, было ввезено 9,2 тыс. единиц — на 45,6% больше, чем годом ранее.

При этом в денежном выражении их импорт вырос значительно – в 2,1 раза до 1,21 млрд долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном периоде вырос на 32,5% и составил 57,1 тыс. единиц.

При этом доходы от экспорта увеличились на 36,7% — до 919,8 млн долларов.

Грузовых автомобилей за 8 месяцев 2017 года было экспортировано 8,1 тыс. штук (+8% к 8 месяцам 2016 года) на сумму 168,8 млн долларов (-9,3%).