Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • FM Logistic подписалась с Л’Этуаль

    13.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • FM Logistic заключила контракт с одним из крупнейших парфюмерно-косметических ритейлеров России, компанией «Алькор и КО» («Л’Этуаль»), в рамках которого оператор оказывает ООО «Алькор и КО» услуги по таможенному оформлению и доставке от двери до двери всеми видами транспорта.

    Старт операций состоялся в августе 2017 года. Как пояснили SeaNews в FM Logistic, компания работала с «Л’Этуаль» и раньше, предоставляя сервис по локальной доставке грузов. Теперь география и масштаб сотрудничества расширяются. FM Logistic, подчеркивают в компании, стал эксклюзивным провайдером «Л’Этуаль» на международном уровне и будет обеспечивать комплексное supply chain решение по доставке от двери до двери.

    В рамках проекта планируется обработка порядка 16 тысяч паллет ежегодно. Основные объемы поставок идут из стран центральной Европы, США, Канады, а также Юго-Восточной Азии. 80% приходится на автомобильную доставку (FTL + LTL), 20% – на мультимодальные перевозки (море, ж/д, автотранспорт). В большинстве случаев, рассказали SeaNews в компании, используется автотранспорт и морские перевозки, авиа- и жд решения будут задействованы в случае срочных поставок.

    Проект предполагает тесное сотрудничество подразделений FM Logistic в России и Европе. Местное представительство будет осуществлять общую координацию проекта, а также самостоятельно займется FTL-перевозками из Европы и их таможенным оформлением. Консолидация грузов более чем от 100 поставщиков, их подготовка к отправке в Россию и прохождение экспортных таможенных процедур будут реализовываться совместно с зарубежными коллегами. Морские доставки FCL и LCL из различных регионов мира в Россию будут осуществляться через транзитные европейские порты или кросс-док во Франции на платформе FM Лонгёй.

    Как отмечают в компании, одним из основных требований проекта является поддержание температурного режима на всей логистической цепочке, поэтому для проекта задействованы рефрижераторные парки с датчиками контроля температуры.

    86

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    FM LogisticПроекты 28.07.2017 FM Logistic создает собственное автотранспортное предприятие
    Завершился очередной этап проекта FM Logistic по созданию автотранспортного предприятия в Московском регионе. Закуплены и уже введены в […]
    0
    БуроваяКонтракт 28.07.2017 Каждую пятую буровую необходимо утилизировать
    Каждую пятую буровую установку в мире необходимо утилизировать, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на аналитическое агентство Rystard  Energy. […]
    0
    FM LogisticЛогистикаМультимодальный сервис 03.02.2017 Мультимодальные перевозки на российской почве
    Развитие мультимодальных перевозок в РФ наблюдается, но темпы развития невысоки. Мультимодальные схемы доставки товаров востребованы только там, где использование автоперевозок нерентабельно.
    0
    Арктические перевозкиВоенные грузыКонтрактСеверное морское пароходствоТендер 05.06.2017 СМП повезет грузы Минобороны
    ОАО «Северное морское пароходство» выиграло тендер Министерства обороны РФ и заключило договор на перевозку в навигацию 2017 года […]
    0
    SamsungКонтракт 07.06.2017 Портфель заказов Samsung Heavy пополнится
    Samsung Heavy Industries (SHI) может получить контракт на строительство 12 барж, сочлененных с буксирами-толкачами, сообщает Yonhap со ссылкой […]
    0
    3PLM&AРусконСкладская логистика 13.02.2017 Рускон купил складского оператора
    В конце 2016 года Группа компаний Рускон закрыла сделку по приобретению складского оператора Smart Logistic Group – Operating […]
    0
    3PLЛогистика 05.07.2017 DHL подписал контракт с Gorenje
    DHL Global Forwarding будет обеспечивать внутренние и международные перевозки одного из крупнейших европейских производителей бытовой техники Gorenje в […]
    0
    Hyundai Heavy Industries ЗаказКонтракт 27.04.2017 Рекордное количество контрактов
    Hyundai Heavy Industries (HHI) за период январь-апрель получила контракты на строительство 39 судов стоимостью 2,3 млрд долларов. Это […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    13.10.2017 FM Logistic подписалась с Л’Этуаль
    12.10.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    12.10.2017 Железнодорожные контейнеры
    12.10.2017 Погода подвела
    11.10.2017 Тепловозы отправились на Кубу
    11.10.2017 New Weekly №56 Грузооборот портов Севера РФ, 8 месяцев 2017г.
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Fields marked with an * are required

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    +