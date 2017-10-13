FM Logistic подписалась с Л’Этуаль

FM Logistic заключила контракт с одним из крупнейших парфюмерно-косметических ритейлеров России, компанией «Алькор и КО» («Л’Этуаль»), в рамках которого оператор оказывает ООО «Алькор и КО» услуги по таможенному оформлению и доставке от двери до двери всеми видами транспорта.

Старт операций состоялся в августе 2017 года. Как пояснили SeaNews в FM Logistic, компания работала с «Л’Этуаль» и раньше, предоставляя сервис по локальной доставке грузов. Теперь география и масштаб сотрудничества расширяются. FM Logistic, подчеркивают в компании, стал эксклюзивным провайдером «Л’Этуаль» на международном уровне и будет обеспечивать комплексное supply chain решение по доставке от двери до двери.

В рамках проекта планируется обработка порядка 16 тысяч паллет ежегодно. Основные объемы поставок идут из стран центральной Европы, США, Канады, а также Юго-Восточной Азии. 80% приходится на автомобильную доставку (FTL + LTL), 20% – на мультимодальные перевозки (море, ж/д, автотранспорт). В большинстве случаев, рассказали SeaNews в компании, используется автотранспорт и морские перевозки, авиа- и жд решения будут задействованы в случае срочных поставок.

Проект предполагает тесное сотрудничество подразделений FM Logistic в России и Европе. Местное представительство будет осуществлять общую координацию проекта, а также самостоятельно займется FTL-перевозками из Европы и их таможенным оформлением. Консолидация грузов более чем от 100 поставщиков, их подготовка к отправке в Россию и прохождение экспортных таможенных процедур будут реализовываться совместно с зарубежными коллегами. Морские доставки FCL и LCL из различных регионов мира в Россию будут осуществляться через транзитные европейские порты или кросс-док во Франции на платформе FM Лонгёй.

Как отмечают в компании, одним из основных требований проекта является поддержание температурного режима на всей логистической цепочке, поэтому для проекта задействованы рефрижераторные парки с датчиками контроля температуры.