Метеор на мели в ХМАО

По данным ГМСКЦ, 12 октября в 16-15 теплоход «Метеор-134», на борту которого было 30 человек (26 пассажиров и 4 члена экипажа), судовладелец АО «Северречфлот», при следовании по маршруту Салехард – н.п. Березово на реке Северная Сосьева (Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа) в 150 метрах от берега сел на мель. Два человека получили ушибы, им оказана первая помощь.

С помощью «БТ-46» пассажиры были пересажены на выделенный теплоход «Метеор-115» и в 18-15 того же дня доставлены к месту назначения. Судно не повреждено, розлива топлива нет, судовой ход не нарушен, выставлены предупредительные навигационные знаки. Мероприятия по снятию судна с мели запланированы на 13 октября.