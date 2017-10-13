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    • Метеор на мели в ХМАО

    13.10.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 12 октября в 16-15 теплоход «Метеор-134», на борту которого было 30 человек (26 пассажиров и 4 члена экипажа), судовладелец АО «Северречфлот», при следовании по маршруту Салехард – н.п. Березово на реке Северная Сосьева (Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа) в 150 метрах от берега сел на мель. Два человека получили ушибы, им оказана первая помощь.

    С помощью «БТ-46» пассажиры были пересажены на выделенный теплоход «Метеор-115» и в 18-15 того же дня доставлены к месту назначения. Судно не повреждено, розлива топлива нет, судовой ход не нарушен, выставлены предупредительные навигационные знаки. Мероприятия по снятию судна с мели запланированы на 13 октября.

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