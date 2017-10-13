Лесной экспорт

По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-августе 2017 года составил 12,85 млн кубометров — на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В то же время, в стоимостном выражении экспорт вырос на 8,2% — до 970,1 млн долларов.

Обработанных лесоматериалов в отчетном периоде вывезли на 11,9% больше, чем годом ранее — их объем достиг 12,15 млн тонн.

Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов также увеличились по сравнению с январем-августом прошлого года – на 22,6%, составив 2,6 млрд долларов.

Клееной фанеры за 8 месяцев 2017 года было экспортировано 1,66 млн кубометров, что на 0,8% меньше, чем в 2016 году. В денежном выражении ее экспорт вырос на 14,9% — до 726 млн долларов.

Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в отчетном периоде этого года снизились на 2,9% и составили 1,42 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы, напротив, вырос на 2,5% до 668,6 млн долларов.

Газетной бумаги в отчетном периоде отгрузили 751,2 тыс. тонн, что на 6,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Также и в стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился — на 10,4%, за 8 месяцев этого года ее вывезли на сумму 307 млн долларов.