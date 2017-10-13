Копать от забора и до обеда

На 5-й ежегодной международной конференции «Практические аспекты морского судоходства. Опыт 2017», которую провела юридическая компания «Ремеди» в Петербурге, ее юрист Никита Космачевский рассказал о новом портовом сборе – инвестиционном.

Он напомнил участникам о том, что в июле Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, были изменены статьи 18 и 19, которые напрямую касаются портовых сборов. Н.Космачевский уточнил, что часть 1 была дополнена следующим: «В морском порту взимается плата за оказание услуг по использованию отдельных объектов инфраструктуры морского порта, обеспечение безопасности и сбор на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к объектам федеральной собственности». Список портовых сборов, который приведен в части 3, дополнился пунктом 10. Именно он и говорит об инвестиционном сборе.

Однако до сих пор нет понимания, когда инвестиционный сбор начнут взимать и в каком размере. Н.Космачевский пояснил, что для фактического применения этого сбора должно выйти постановление правительства об утверждении ставок (их пока нет), либо должны быть изменены текущие правила применения, дополненные новой главой.

«На сайте президента России есть информация о том, что 16 августа 2017 года было совещание. В одном из поручений по его итогам есть пункт – разработать механизм использования ДОХОДОВ, полученные от портового инвестиционного сбора, который должен пойти на развитие портовой инфраструктуры». По сути, пояснил Н.Космачевский, было поручено разработать проект нормативно-правового акта, который бы регулировал область применения собранных денег. Но как эти средства должны собираться и в каком объеме, данных пока нет. На сайте проектов нормативно-правовых актов этого проекта даже в разработке пока нет.

Председатель Коллегии адвокатов «Адмиралтейская» Анатолий Царенков поделился своим видением взимания инвестиционного сбора: «Все, кто давно работает в морском бизнесе, знают, что в советские времена был грузовой сбор. Есть причальный сбор – простыми словами, за то, что ты швартуешься. А грузовой – за то, что используешь верхнюю часть, «ходишь» по ней. Поскольку этот грузовой сбор сейчас де-юре отсутствует, я могу предполагать, есть определенная инфраструктура, которая находится на балансе у Росморпорта, и то, что будет находиться на горизонтальной части. Вот на это, вероятно, и хотят собирать сборы. И здесь возникает ситуация как в анекдоте: копать от забора и до обеда. Если причал, понятно, по вертикальной части, но где заканчивается горизонтальная часть причала – непонятно. Причалы строили зачастую давно. И где насыпная часть – неясно. Вероятно, будут что-то строить, потом сдавать в аренду. Поскольку все остальное поделено остальными сборами. Я предположу, что этим инвестиционным сбором заменят грузовой».

Тогда возникает вопрос: а терминалы, стивидоры, которые арендуют росморпортовские причалы и развивают эту инфраструктуру? Фактически получается, что инвестициями и развитием «горизонтальной части» занимаются стивидорные компании. По словам А.Царенкова, согласно общим правилам капитальные вложения осуществляет арендодатель. «Поэтому могу предположить, что все, что связано с капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством… нужно строить, развивать, а потом сдавать еще раз в аренду».

Как высказался один из участников в заключение дискуссии, «складывается такая ситуация – вы мне дайте деньги построить туалет, а потом я буду с вас брать деньги за то, что вы им будете пользоваться».