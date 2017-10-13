Как Владивосток прибавил работы ЦЭД

В Бронке на выездной сессии конференции «ТрансЛогистика» начальник Балтийского таможенного поста Юрий Белозерцев рассказал о работе Центра электронного декларирования.

По данным Ю.Белозерцева, за истекший период 2017 года на ЦЭД таможенные операции производили 207 таможенных представителей. Они оформили свыше 33 тыс. деклараций, что составило порядка 69% от всего декларационного массива Балтийского таможенного поста. Товары перемещали более 4 тыс. 600 участников ВЭД.

«Если говорить о динамике роста количества оформленных деклараций ЦЭД от общего количества оформленных деклараций Балтийским таможенном постом – это 8,5% (2 124 декларации) в сентябре 2016 года и за тот же период этого года – это более 32% (6 856 деклараций), — отметил Ю.Белозерцев. — Среднее время выпуска товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта и не идентифицированных как рисковые поставки составило менее получаса, а именно 24 мин.».

Всего же в период с 1 января до 24 сентября этого года Балтийским таможенным постом оформлено 72 648 деклараций на товары, из них 66 тыс. (91%) – выпуск для внутреннего потребления. В отношении 58 тыс. ДТ (88%) выпуск был совершен в соответствии со ст. 196 п.1 «Таможенного кодекса Таможенного Союза», то есть на день, следующий за днем регистрации ДТ. Главной причиной переноса с первого дня выпуска на второй Ю.Белозерцев назвал подачу деклараций в конце рабочего дня. «Перенос выпуска со дня регистрации на следующий день обычно связан с тем, что декларация подается в конце рабочего дня, а то, что подается после 16.00, обычно не успевает выпуститься в тот же день», — сказал он.

Также он упомянул тенденцию, которая недавно появилась в ЦЭДе. «С марта, когда разрешили подавать на «зеленый сектор» в любой таможенный пост, появились Домодедово, Владивосток, Новороссийск, Выборг, до этого декларировались участники ВЭД только Северо-Запада. Доля пока небольшая – порядка 3%, но динамика есть», — резюмировал Ю.Белозерцев.

«Возможно, нас переведут на круглосуточный режим работы, — добавил он. — Практика показывает, что активная подача деклараций идет до 7-8 вечера. А учитывая установленный срок регистрации в 2 часа, по новому кодексу ЕАЭС и вовсе час, инспектор в основном занимается исключительно регистрацией, ему некогда выпускать декларации. Когда в 8 часов вечера участник ВЭД уходит с работы, у инспекторов начинается работа по выпуску. И часа до девяти вечера нам не хватало, поэтому добавили ещё час. В июне, когда был самый загруженный месяц для нас, объемы ежедневного выпуска достигали 500 деклараций в день. Сейчас в среднем это 400. В принципе, последние декларации, которые приходили с Владивостока, показывают, что там подстроились под нашу работу. Вообще в планах высоких руководителей, я так понимаю, организовать круглосуточную работу ЦЭДов. Будем работать круглосуточно. Ночью, я так думаю, мы будем работать только на Владивосток».

«Автоматическая регистрация у нас происходит в отношении 16% экспортных деклараций, продолжил Ю.Белозерцев. — Основная причина низкого показателя – это ошибки, которые допускают участники ВЭД при заполнении определенных граф, есть и разночтения».

Кроме того, Ю.Белозерцев рассказал об использовании безбумажной технологии в части подтверждения преференциального режима: «Согласно законодательству, таможенный орган предоставляет преференции при наличии подтвержденного документа. С учетом удаленности или неудобного для некоторых участников ВЭД расположения поста было принято решение, что при подаче ДТ в ЦЭД сертификат происхождения подается по месту расположения товара. В основном, эти товары относятся подкарантинным или ветеринарным – мясо, овощи, фрукты. В этом случае участникам ВЭД необходим специалист, который будет присутствовать при операциях, которые совершают Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Им удобно подавать оригинал сертификата там, где находится груз. ЦЭД уже посредством ведомственной связи получает информацию о том, что сертификат, подтверждающий преференциальный режим, подан, проверен и отсутствуют к нему претензии. Прикрепляется сканированная копия. И по своим каналам связи проверяем, тот ли уполномоченный орган выдал сертификат. И принимаем решение о предоставлении преференциального режима или о его отказе». Как отметил Ю.Белозерцев, эта технология показала свою жизнеспособность и оценена участниками ВЭД положительно.