Жд экспорт через порты

По итогам 9 месяцев 2017 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 215,9 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 89,7 млн тонн (+8,3% к уровню 2016 года), в порты Юга – 56,3 млн тонн (+7,6%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 69,6 млн тонн, что на 2,1% больше показателя января-сентября 2016 года.

В структуре экспортного грузопотока порядка половины всего объема погрузки – 48% – составляет уголь. На нефть приходится 27%, на черные металлы – 8%, на удобрения – 7%, на зерновые грузы – 2%.

Как отмечают в РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 10,6%, удобрений на 10,4%, зерновых грузов на 46,7%, нефтегрузов на 0,1%, бумаги на 5,6% и кокса на 62%.

Пропуск растущего грузопотока обеспечен, в том числе, за счет повышения эффективности перевозок, отмечают в пресс-службе РЖД.