Есть ли монополист в транзитных почтовых перевозках

«Почта России» не является монополистом в транзите международных почтовых перевозок. Об этом сказал и.о. начальника Балтийской таможни Олег Макарский в ходе выездного заседания экспертного совета по развитию ВЭД Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в ММПК «Бронка», организованного при поддержке Гильдии «Гермес» и руководства порта. Напомним, что в ходе встречи было высказано мнение, что в новом проекте закона «О таможенном регулировании» осталось монопольное положение Почти России в части транзита почтовых грузов.

О.Макарский прокомментировал это мнение: «Я не соглашусь с выводом о том, что Почта России является монополистом. Это абсолютно не так. Вопрос в другом. Существуют почтовые операторы, которые могут работать в этом сегменте. Почтовые администрация подписали между собой договорные отношения. И если, условно, Почта Эстонии документы CP-71 (бланк сопроводительного письма) или CN-23 (таможенная декларация) пишут на Почту России, значит, другой оператор уже не может с ней работать. Поэтому здесь дело бизнеса. Вы как почтовый оператор можете напрямую с почтовой администрацией подписать договорные отношения. Другое дело, что не все иностранные почтовые администрации на это идут. Им проще работать с одним почтовым оператором. Но, повторюсь, нет такой нормы пресекательной, что это должна быть только Почта России. Лицензий почтовых операторов у нас в стране достаточно. И люди сейчас пытаются это делать – взять кусок европейский, в том числе эстонский, финский, с тем, чтобы открыть прямой транзит. Но опять же это прямые договоренности с почтовыми администрациями (я подразумеваю юридическое лицо, которое обладает почтовой лицензией в России)».