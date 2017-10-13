Грузы «Дела»

ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело»), по итогам 9 месяцев 2017 года увеличило грузооборот на 21% до 5,2 млн тонн.

Если смотреть отдельно по сегментам грузооборота, то значительная часть оборота «Делопортс» приходится на перевалку зерна (зерновой терминал КСК), по сравнению с показателем января-сентября прошлого года оборот зерновых вырос на 20%, до 2,7 млн тонн.

По данным компании, в августе 2017 года на КСК было отгружено 476 тыс. тонн зерновых – новый рекордный уровень месячной перевалки терминала.

Восстановление контейнерного рынка, а также рост доли груженого экспорта позволило «Делопортс» нарастить обработку контейнеризированных грузов на 25%, до 2,3 млн тонн.

Контейнерный терминал «НУТЭП» по итогам 9 месяцев этого года перевалил более 217 тыс. TEU, на 24 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Перевалка генеральных грузов за отчетный период выросла на 3% (до 112 тыс. тонн), ро-ро грузов, напротив, упала – на 52% (до 29 тыс. тонн).

Снижение объемов ро-ро грузов произошло в результате контейнеризации части импорта. В штучном эквиваленте ро-ро операции показали снижение на 7% и составили 7 912 единиц.

Сервисная компания «Дело», специализирующаяся на бункеровке судов всеми видами топлива в порту Новороссийск, значительно нарастила объем продаж бункерного топлива в январе-сентябре 2017 года – 2,9 раза до 44 тыс. тонн.

Рост продаж бункерного топлива объясняют в «Делопортс» эффектом низкой базы прошлого года.

С июня 2017 года сервисная компания «Дело» начала оказывать услуги по агентированию судов в порту Новороссийск (число обслуженных судов за 9 месяцев 2017 года – 104 ед.)