CMA CGM создает инкубатор

CMA CGM намерена создать собственный бизнес-инкубатор в Марселе и привлекать туда стартапы со всего мира. Об этом заявил, выступая на Salon des Entrepreneurs в Марселе CEO группы Родольф Сааде.

«Начиная этот новый проект, CMA CGM намерена играть ведущую роль не только в развитии экономики региона, но и в развитии стартапов, – сказал он. – Инкубатор дополняет цифровую экосистему группы и призван ускорить ее трансформацию, привлекая лучшее, что есть в мире, в интересах наших клиентов, общества и региона».

Фото: copyright Sébastien Ferraro