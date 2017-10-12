12 октября в истории транспортной отрасли

1929 год. Конвенция по унификации правил международных воздушных перевозок, Варшава.

1982 год. Тойота представила новый седан Camry вместо устаревшей модели Celica. Camry – английская транскрипция японского слова «kanmuri», которое переводится как «корона». Новая модель была предназначена главным образом для завоевания североамериканского рынка. Ее кузов в основных чертах повторял стилистику Celica. Изменилась форма передней решетки, бамперов, светотехники и задних колесных арок. Общие размеры кузова были увеличены, чтобы сделать машину просторнее.

А вот с технической точки зрения Camry значительно превосходила предшественницу. Она получила новый двигатель объемом 1,8 литра, который имел целых три варианта системы питания: карбюратор, моновпрыск и распределенный впрыск. Мощность его составляла от 90 до 115 л.с. Для базовой версии предлагалась пятиступенчатая МКПП, для внутреннего и американского рынков была доступна и четырехдиапазонная АКПП. Через год появился двухлитровый двигатель мощностью 120 л.с. Для продажи в США выпускался автомобиль в кузове хетчбек, а также предлагалась диковинная по тем временам опция traction control.

1993 год. Миллионный автомобиль Camry покинул сборочный конвейер завода Toyota.

2003 год. Открылась Циньшэньская ВСМ — первая китайская высокоскоростная железнодорожная магистраль. Это первая в стране выделенная высокоскоростная железная дорога. Двухпутная магистраль длиной 405 километров и электрифицированная на всём протяжении идёт параллельно Цзинхаской железной дороге — крупному транспортному коридору, по которому проходит большой грузооборот. Для разгрузки данной магистрали и была построена Циньшэньская ВСМ, которая перевела на себя значительный объём пассажиропотока, включая все высокоскоростные поезда.

Строительство магистрали началось 16 августа 1999 года, первоначальные инвестиции составили более 2 млрд долларов. Максимальная скорость на магистрали изначально составляла 200 км/ч, но в 2007 году была повышена до 250 км/ч, а вскоре и до 300 км/ч.