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    • «Федор Ушаков» будет работать на Сахалине

    12.10.2017

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    • 11 октября прошла торжественная церемония имянаречения нового многофункционального ледокольного судна обеспечения добывающих платформ «Федор Ушаков», построенного по заказу ПАО «Совкомфлот» для обслуживания проекта «Сахалин-2».

    По информации компании, в церемонии приняли участие заместитель генерального директора – главный инженер «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, начальник департамента по производству (морские объекты) компании «Сахалин Энерджи» Пол Эйкхаут, президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

    На церемонию были приглашены представители Государственного морского университета, который также носит имя адмирала Ф.Ушакова. Крестной матерью нового судна стала проректор ГМУ Татьяна Тимченко. Также в мероприятии участвовал курсант 4-го курса механического факультета ГМУ Виктор Пушкарев.

    «Федор Ушаков» является третьим судном в серии из четырех многофункциональных ледокольных судов снабжения и обеспечения, строительство которых осуществляется в рамках долгосрочного соглашения между компаниями «Совкомфлот» и «Сахалин Энерджи». Весной этого года в состав флота СКФ вошло судно снабжения «Геннадий Невельской», летом – судно обеспечения «Степан Макаров».

    Как отмечают в «Совкомфлоте», суда специально спроектированы для эксплуатации в сложных ледовых условиях Охотского моря. Их конструкция и оборудование позволяют круглогодично обеспечивать безопасность персонала проекта «Сахалин-2» на трех морских добывающих платформах и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Всего «Совкомфлот» на сегодняшний день эксплуатирует в рамках проекта «Сахалин-2» 10 судов – три нефтеналивных танкера, два СПГ-газовоза и пять судов снабжения и обеспечения.

    «Федор Ушаков» будет работать под российским флагом, порт приписки – Санкт-Петербург. Экипаж судна составляет 28 российских моряков.

    Основные параметры судна:

    • Длина – 99,9 м,
    • Ширина – 21,6 м,
    • Осадка – 7,6 м,
    • Дедвейт – 3824 тонн,
    • Ледовый класс – Icebreaker6.

    Подрядчиком по строительству судов выступает АО «Объединенная судостроительная корпорация», работы выполняет ее дочернее предприятие Arctech Helsinki Shipyard. Техническое наблюдение за строительством всех четырех судов осуществляет Российский морской регистр судоходства.

    Судно названо в честь легендарного русского флотоводца адмирала Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), который за всю военную карьеру не потерпел ни одного поражения, сыграл одну из ключевых ролей в основании порта Севастополь и в развитии российского флота на Черном море. В 2004 году Федор Ушаков был причислен к лику святых Русской Православной церкви.

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