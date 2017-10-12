Погода подвела

Информационно-аналитическое агентство

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    12.10.2017

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    • По итогам трех кварталов этого года консолидированный грузооборот группы НМТП в сравнении с показателем января-сентября прошлого года снизился на 2,5% и составил 107,7 млн тонн.

    Если смотреть отдельно по портам, то снижение произошло только в Приморске – на 7,5% до 44,7 млн тонн. Грузооборот Балтийска (БСК) по сравнению с январем-сентябрем 2016 года в TEU вырос – на 70,4%, до 129 тыс. TEU, в тоннах – на 39,4%, до 749 тыс. тонн.

    Новороссийские активы группы за 9 месяцев этого года обработали 62,3 млн тонн, что на 1,1% выше уровня показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

    Отметим, что в сентябре было много дней с неблагоприятными погодными условиями.
    Как отмечают в самой группе, в сентябре общее время действия штормовых предупреждений в порту Новороссийск составило около 6 суток, что, соответственно, отрицательно сказалось на объемах перевалки многих грузов.

    Перевалка налива за 9 месяцев 2017 года снизилась на 6,2%, до 80,8 млн тонн. При этом снижение отмечено как в по нефти, так и по нефтепродуктам. Совокупный оборот нефти по итогам отчетного периода на терминалах НМТП в Приморске и Новороссийске составил 56,9 млн тонн, минус 7%. При этом Приморск снизил отгрузки на 9,7% (до 34,1 млн тонн), Новороссийск – на 2,7% (до 22,8 млн тонн).

    Оборот нефтепродуктов за январь-сентябрь 2017 года упал на 4,8% до 23,1 млн тонн. В том числе через Приморский торговый порт было отгружено 10,6 млн тонн (+0,2%), через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) – 12,5 млн тонн (-8,6%).

    Оборот навалочных грузов за 9 месяцев 2017 года вырос на 37,8% и составил 11,9 млн тонн. В сентябре значительно выросла активность экспортеров зерна, что положительно сказалось на объемах перевалки этого груза. Так, по итогам января-сентября этого года НМТП обработал 7,5 млн тонн зерновых – на 84,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Благоприятная конъюнктура на внешних рынках угля сказалась на росте обработки этого груза в порту – рост составил 23,7% (до 1,6 млн тонн).

    По остальным грузам произошло снижение оборота. Перевалка железорудного сырья упала по сравнению с показателем января-сентября прошлого года на 6,2% до 1,9 млн тонн. Химических грузов было перевалено на 22,1% (до 572 тыс. тонн) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Снижение оборота отмечено по импорту сахара-сырца – на 27,6%, до 422 тыс. тонн.

    Оборот генеральных грузов по итогам трех кварталов 2017 года сократился на 8,7% и составил 10,3 млн тонн. Снижение произошло за счет уменьшения объемов перевалки черных металлов – на 10,4% до 8,9 млн тонн. Также снизилась обработка лесных грузов – на 29,5% (до 296 тыс. тонн).

    По остальным генеральным грузам динамика положительная. Значительный рост произошел в обработке скоропорта – в 2,5 раза, до 188 тыс. тонн. Перевалка цветных металлов за январь-сентябрь этого года выросла на 3,5% и составила 868 тыс. тонн.

    Динамика контейнерооборота и в Новороссийске, и на Балтике положительная.

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