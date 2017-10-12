Железнодорожные контейнеры

По итогам января-сентября 2017 перевозка груженых крупнотоннажных контейнеров по сети железных дорог России составила 1921,7 тыс. TEU. Это на 24,4% больше аналогичного периода прошлого года.

В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 8%, до 670,4 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 16,7%, до 611,2 тыс. TEU, импортные – на 52%, до 394,5 тыс. TEU и транзитные – на 74%, до 245,9 тыс. TEU.

Отметим, что в сентябре перевозка груженых крупнотоннажных контейнеров по сети РЖД составила 231 тыс. TEU.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках сельскохозяйственных машин – рост 2,8 раза (до 8,8 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – рост на 56,4% (до 39,5 тыс. TEU), автомобилей – роста на 62,9% (до 127,8 тыс. TEU), промышленных товаров – рост на 51,4% (до 187,3 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на рост 49,4% (до 128,8 тыс. TEU).

Метизов было перевезено на 52,3% больше, чем за 9 месяца 2016 года – 169,5 тыс. TEU. Увеличились также перевозки химикатов и соды на 13,5% (до 331,2 тыс. TEU), бумаги – на 5,1% (до 214,1 тыс. TEU), лесных грузов – на 28,4% (до 197,3 тыс. TEU), строительных грузов – на 2,8% (до 66,6 тыс. TEU).

Цветных и черных металлов за отчетный период перевезли больше, че годом ранее, на 7,7% (общий объем 82,9 тыс. TEU) и на 28,5% (78,2 тыс. TEU) соответственно. Металлолома за январь-сентябрь 2017 года по сети РЖД было перевезено 17,5 тыс. TEU, это на 10,8% больше, чем годом ранее.

В 2016 году по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщений перевезено 2 млн 134,7 тыс. груженых TEU (+11% по сравнению с 2015 годом).