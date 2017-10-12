Депутаты вам в помощь

Информационно-аналитическое агентство

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    12.10.2017

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    • На этой неделе в ММПК «Бронка» прошло выездное заседание экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации. В нем приняли участие депутаты Государственной думы Андрей Ветлужских и Сергей Пантелеев, представители бизнеса, руководство и члены трех торгово-промышленных палат – Санкт-Петербургской, Ленинградской областной и Американской торговой. Встреча была организована при поддержке НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» и руководства порта Бронка.

    Основные вопросы, которые обсудили участники заседания, касались дополнений и замечаний к новому проекту федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», а также предложений по вопросам таможенного администрирования.

    В частности, заместитель руководителя  правового комитета НП «ГПУ ВЭД «Гермес», руководитель правового департамента ГК «Континент» Марианна Чугаева внесла предложение об увеличении неоправданно сокращенного срока для исполнения уведомления об уплате таможенных платежей с 15 до 20 дней (как действует норма сейчас). По ее мнению, применительно к деятельности таможенных представителей необходимо вменить в обязанность таможенных органов отправку копий актов проверки и решение в сфере таможенного дела таможенному представителю в случаях, когда декларирование осуществляется таможенным представителем, а также убрать из проекта норму по обязательному публикованию стоимости услуг таможенных представителей. «Эта норма практически невыполнима», – отметила она.

    Сопредседатель Комитета по таможне и транспорту отделения Американской торговой палаты Юрий Ковалев предложил разработать законопроект, который позволил бы гармонизировать взаимодействие бизнеса и государственных органов. При наличии технической возможности это взаимодействие осуществлялось бы в электронном виде. «Не нужно менять десятки подзаконных актов, где прописано «Обратитесь с заявлением, принесите бумагу, – сказал он. – Было бы идеально, если заявление можно было бы подать в электронном виде при наличии соответствующего электронного сервиса у федерального органа исполнительной власти».

    Также он остановился на двух, по его мнению, пробелах в законодательной практике. «В новом проекте закона «О таможенном регулировании, несмотря на обращения бизнеса, осталось монопольное положение Почты России при перемещении почтовых грузов, даже транзитных, – отметил Ю.Ковалев. – И этот пункт, вернее, отсутствие альтернативы, очевидно вредит экономике».

    Кроме того, он напомнил, что в течение многих лет маркировка подакцизной продукции осуществляется за пределами Российской Федерации. «Это десятки миллионов бутылок вина в год, – сказал Ю.Ковалев. – Они маркируются в Прибалтике, по 3-5 евроцента с каждой бутылки зарабатывают наши соседи. Как мне кажется, в порту, на защищенной территории, контроль за маркировкой будет надежный. Федеральный закон об обороте алкогольной продукции есть, и пока власть его менять не хочет. А это миллионы долларов, которые идут к нашим соседям, а не поступают в российскую экономику».

    Также участники обсудили модернизацию системы управления рисками Федеральной таможенной службы и «электронной таможни». Коммерческий директор ГК «Балтика-Транс» Ирина Капитанова предложила выделить средства на доработку КПС «Портал Морской порт». Однако, как пояснил и.о. начальника Балтийской таможни Олег Макарский, замечания бизнеса и таможни были учтены и средства на доработку уже выделены. «Контракты с подрядчиками ФТС уже заключила», – сказал он.

    В заключение встречи депутат Госдумы Андрей Ветлужских заверил, что все предложения и замечания будут учтены. В течение недели предложения и замечания участников заседания будут консолидированы. Их рассмотрит рабочая группа, которая будет создана в Госдуме с целью продвижения этих инициатив в законодательные акты.

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